Il tabellone maschile di Roma | Nadal vs Thiem atto III?

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : le speranze degli italiani nel tabellone maschile. Fabio Fognini la punta di diamante : Sono al momento quattro, ma diventeranno sicuramente almeno cinque gli italiani certi di partecipare al tabellone principale di singolare maschile degli Internazionali d’Italia di Tennis: l’unico a rientrare direttamente in tabellone grazie al ranking è stato, manco a dirlo, Fabio Fognini. Per gli altri quattro sono state necessarie delle wild card, che sono andate a Paolo Lorenzi, Andreas Seppi, Matteo Berrettini, e al vincitore ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2018 : il tabellone maschile. Mayer sfida Fognini - Verdasco per Lorenzi : È stato sorteggiato nel tardo pomeriggio il tabellone per quanto riguarda l’ATP Masters 1000 di Madrid (terra rossa). Nella stessa parte i due italiani presenti nel Main Draw: Fabio Fognini e Paolo Lorenzi. Il ligure affronterà l’argentino Leonardo Mayer nel primo turno, mentre il senese se la vedrà con lo spagnolo Fernando Verdasco: in caso di doppio passaggio di turno sarà derby. Il tabellone principale (1) Nadal, Rafael vs ...

Scherma - Grand Prix Budapest 2018 : dieci spadiste azzurre accedono al tabellone principale - al maschile avanzano in sei : Si sono svolte le gare di qualificazione del Grand Prix di spada di Budapest, valido per la Coppa del Mondo di Scherma. Saranno complessivamente sedici gli azzurri che saliranno in pedana domani per il tabellone principale. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dal settore femminile, dove si qualificano dieci italiane. Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Giulia Rizzi erano già ammesse di diritto in base al ranking, mentre Roberta ...

Tennis - Miami Open 2018 : il tabellone maschile. Sarà rivincita Federer-Del Potro? : Dalla West Coast alla East Coast. Dopo l'emozionante finale di Indian Wells, i grandi campioni si spostano sull'isolotto di Key Biscayne. È stato sorteggiato il tabellone del prossimo appuntamento che ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2018 : il tabellone maschile. Possibile incrocio tra Roger Federer e Fabio Fognini agli ottavi : Si è svolto nella notte italiana il sorteggio del tabellone maschile del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: negli States Fabio Fognini, testa di serie numero 16, è esentato dal primo turno (classico tabellone a 96 con 32 teste di serie), ma è capitato nello spicchio di tabellone con l’elvetico Roger Federer, numero uno del seeding, con cui potrebbe incontrarsi agli ottavi. Lo stesso turno potrebbe vedere di fronte il serbo Novak ...

Tennis - Indian Wells 2018 : il tabellone maschile : Sorteggiato il tabellone maschile del Masters 1000 di Indian Wells , al via giovedì , diretta esclusiva Sky Sport HD, . Il favorito d'obbligo e prima testa di serie del seeding è il campione in carica Roger Federer , che esordirà nel secondo turno contro Ryan Harrison o Federico Delbonis, per poi trovare ...

Volley maschile - Calendario Playoff Scudetto tabellone - date - programma orari e tv : il cammino verso la Finale tricolore : Tutte le partite della Finale saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai, un match per turno sarà sempre in chiaro sui canali Rai mentre gli altri saranno in diretta streaming su Lega Volley ...