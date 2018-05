Il sindaco di Sorrento vieta le nozze gay nel chiostro Francescano Ma l' area è del Comune

Sorrento - il sindaco vieta le nozze gay nel chiostro di San Francesco. Ma l'area è statale : Il Comune di Sorrento nega a una coppia gay la celebrazione del rito nel suggestivo chiostro di San Francesco, di proprietà municipale, dove ogni anno si svolgono in media 200 matrimoni...

Sorrento - il sindaco dice no a matrimonio gay nel chiostro di San Francesco : Il comune di Sorrento ha negato a una coppia di omosessuali di sposarsi nel chiostro di San Francesco, perché, seppur di proprietà del Comune, il luogo è attiguo alla chiesa.Vincenzo D'Andrea, di origini napoletane, ma residente a Roma da anni, aveva deciso di tornare in Campania per celebrare il suo matrimonio con il compagno Heriberto Vasquez Ciro, detto Beto. All'Hffington Post ha raccontato la sofferenza e l'amarezza, per"la discriminazione ...