Il sindaco di Sorrento vieta i matrimoni gay nel Chiostro di San Francesco

SORRENTO - NO A UNIONI GAY NEL CHIOSTRO/ Il sindaco : “Non sono contro le unioni gay” : SORRENTO, vietate unioni gay nel CHIOSTRO di San Francesco. Il sindaco: “È attiguo al monastero francescano”. La coppia protesta: “Non siamo in Vaticano”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 16:00:00 GMT)