Il Segreto venerdì 11 maggio 2018 | doppio appuntamento | anticipazioni stasera

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 11 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 11 maggio 2018: puntata pomeridiana: Francisca intuisce che Carmelo stia tramando qualcosa e chiede spiegazioni ad Adela. Saul lascia Julieta improvvisamente e lei a quel punto decide di partire per Salamanca. Beatriz tenta invano di convincere Matias a tornare con lei ora che Marcela è andata via. puntata in prima serata: Julieta sembra aver deciso di partire una volta per tutte per Salamanca. ...

Ascolti TV | Venerdì 4 maggio 2018. La Corrida 23.5% - male Il Segreto 9.6% (meglio in daytime). Propaganda Live (818.000 – 4.3%) vicino a Nemo (941.000 – 4.2%) : Carlo Conti Su Rai1 La Corrida ha conquistato 5.296.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.209.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 941.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 la seconda stagione di Lethal Weapon ha intrattenuto 1.355.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Viva l’Italia ha raccolto davanti al video 1.484.000 spettatori ...

Il Segreto - l’Hernando furioso : anticipazioni puntata di venerdì 4 maggio : Una nuova puntata de Il Segreto va in onda venerdì 4 maggio e alle 21.25 su Canale 5. Quarto appuntamento in prima serata per la soap spagnola dopo il cambio di giorno di messa in onda. IL Segreto | LEGGI: Il Segreto, anticipazioni dal 30 aprile al 5 maggio Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias ...

Il Segreto venerdì 4 maggio 2018 : appuntamento in prima serata Canale 5 : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Il Segreto: la puntata di oggi pomeriggio Dolores non si arrende all'evidenza e crede che ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 4 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 4 maggio 2018: Pomeriggio – Dolores crede che la richiesta di divorzio sia solo uno scherzo di Pedro. Beatriz vuole partire per Madrid, con il benestare dei suoi genitori. Aquilino non accetta tale partenza e dà in escandescenze: trascina Beatriz al capanno di caccia e… Prima serata – I poveri di Puente Viejo, dopo l’intervento di Carmelo, accusano Julieta di averli traditi. ...

Ascolti TV | Venerdì 27 aprile 2018. La Corrida 23.3% - Il Segreto 9.6%. Crozza 5.5% : Carlo Conti e Ludovica Caramis Su Rai1 La Corrida ha conquistato 4.883.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.084.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 917.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Hitman: Agent 47 ha intrattenuto 1.137.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Ci Vediamo Domani ha raccolto davanti al video 1.267.000 spettatori pari ...

Il Segreto - tra Saul e Julieta è finita per sempre : anticipazioni puntata di venerdì 27 aprile : Una nuova puntata de Il Segreto va in onda venerdì 27 aprile alle 21.25 su Canale 5. Terzo appuntamento in prima serata per la soap spagnola dopo il cambio di giorno di messa in onda. IL Segreto | LEGGI: Il Segreto, anticipazioni dal 30 aprile al 5 maggio Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 27 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 27 aprile 2018: Pomeriggio – A Puente Viejo sono tutti pronti per partire alla volta di Lourdes, ma Dolores rinuncia in quanto è addolorata per la richiesta di divorzio che le è arrivata da Pedro. Prima serata – Dolores non vuole mostrare platealmente quanto sia triste per la lettera di Pedro e fa credere a Hipolito che la richiesta di divorzio sia uno scherzo. Julieta decide di non ...

Ascolti TV | Venerdì 20 aprile 2018. La Corrida al 23.5% - Il Segreto 10.5% : La Corrida - La vincitrice della seconda puntata Su Rai1 La Corrida ha conquistato 5.071.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.123.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Sei su Scherzi a Parte ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La Gente che sta Bene ha raccolto davanti al video .000 ...

Il Segreto - Julieta sospetta di Saul : anticipazioni puntata di venerdì 20 aprile : Una nuova puntata de Il Segreto va in onda venerdì 20 aprile alle 21.25 su Canale 5. Secondo appuntamento in prima serata per la soap spagnola dopo il cambio di giorno di messa in onda. IL Segreto | LEGGI: Il Segreto, anticipazioni dal 16 al 20 aprile Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 19 e venerdì 20 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 19 e venerdì 20 aprile 2018: Tutta Puente Viejo dà l’addio a Fe… Emilia è in ansia per il comportamento di Beatriz e per il gossip che coinvolge quest’ultima e Aquilino. Beatriz propone ad Aquilino di fare una fuga romantica a Barcellona o a Madrid. Camila tenta di convincere Hernando che la cosa migliore per loro sarebbe accettare il prestito di Nicolas, ma lui non vuol proprio ...