Il Segreto | Saul e Julieta tornano insieme | anticipazioni trame da lunedì 14 a sabato 19

Il Segreto anticipazioni : SAUL vede un bacio tra JULIETA e PRUDENCIO : Nuovi guai in arrivo per JULIETA Uriarte (Claudia Galan) nei prossimi mesi di programmazione de Il Segreto: pur di consentire all’amato SAUL Ortega (Ruben Bernal) di uscire di prigione, la nostra protagonista si piegherà ad un ricatto orchestrato da PRUDENCIO (Josè Milan) e Francisca Montenegro (Maria Bouzas); come abbiamo infatti avuto occasione di anticipare nei nostri precedenti post, la dark lady asseconderà un piano del cattivissimo ...

Il Segreto anticipazioni : Julieta invita Saul a rifarsi una vita senza di lei : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente occupata delle indagini di Candela Mendizabal sulla scomparsa di Carmelito. Le ultime novità svelano che Julieta Uriarte spezzerà il cuore di Saul Ortega per colpa di Francisca Montenegro. anticipazioni Il Segreto: Saul viene liberato Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda a luglio su ...

Il Segreto - spoiler Luglio : Saul viene liberato - ma Julieta sposa suo fratello : Il segreto, la soap spagnola che tanto piace al pubblico italiano, in questo periodo sta mandando in onda le vicende di una nuova coppia, Saul e Julieta, che vivranno una storia molto tormentata. A dividerli ci penserà non solo Francisca Montenegro, ma anche Prudencio, il perfido fratello del giovane. Ecco cosa succederà. Saul libero ma a che prezzo? Prudencio Ortega (Josè Milan) dopo aver denunciato, con una telefonata anonima il fratello, ha ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : non c’è pace per Saul : Oggi nel nostro appuntamento con le anticipazioni spagnole Il Segreto parleremo di Saul e Prudencio, che come sappiamo si chiamano in altro modo. Evelio e Rafael Hidalgo sono i loro rispettivi nomi e sono approdati a Puente Viejo per fuggire all’arresto. I due fratelli infatti sono stati incriminati per l’uccisione di un Professore universitario. C’è chi ha testimoniato e Prudencio cercherà di togliere di mezzo il fratello per ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 7-12 maggio 2018 : Marcela rompe con Matias! Saul lascia Julieta! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 7 a sabato 12 maggio 2018: i Dos Casas lasciano Puente Viejo! Marcela scompare, Julieta in lacrime… Anticipazioni Il Segreto: Marcela piomba nel nulla dopo aver lasciato una lettera d’addio a suo marito! A causa degli intrighi di Prudencio e Francisca, Julieta e Saul si lasciano! I Dos Casas partono per la Cecoslovacchia! Saranno segnati da struggenti addii e cuori infranti i ...

Il Segreto - anticipazioni : Donna Francisca vuole separare Saul e Julieta : Il Segreto La nuova linea narrativa de Il Segreto entra nel vivo. Nelle puntate in onda la prossima settimana su Canale 5 Donna Francisca, saputo da un gelosissimo Prudencio della relazione tra Saul e Julieta, deciderà di fare il possibile per separarli. La Donna metterà lui a capo del progetto che fu di Tristan, prendendo di mira l’umile Donna che ama proprio come fece con Pepa. I dettagli nelle anticipazioni che seguono. Il Segreto: ...

Una nuova puntata de Il Segreto va in onda venerdì 27 aprile alle 21.25 su Canale 5. Terzo appuntamento in prima serata per la soap spagnola dopo il cambio di giorno di messa in onda.