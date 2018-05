Il Segreto Anticipazioni puntata serale 11 maggio | la drastica decisione di Saul

Il Segreto Anticipazioni 11 maggio 2018 : Saul lascia Julieta senza alcuna spiegazione : L'Ortega rifiuta il confronto con Julieta e decide di chiudere la relazione senza giustificare in alcun modo la sua scelta.

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 11 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 11 maggio 2018: puntata pomeridiana: Francisca intuisce che Carmelo stia tramando qualcosa e chiede spiegazioni ad Adela. Saul lascia Julieta improvvisamente e lei a quel punto decide di partire per Salamanca. Beatriz tenta invano di convincere Matias a tornare con lei ora che Marcela è andata via. puntata in prima serata: Julieta sembra aver deciso di partire una volta per tutte per Salamanca. ...

Anticipazioni Il Segreto : NAZARIA HA UN FIGLIO e… : Nelle prossime settimane a Il Segreto verrà alla luce un risvolto misterioso di NAZARIA Gorostiza (Cayetana Cabezas): dopo aver risolto il problema legato alla “rivale” Fe Perez (Marta Tomasa Worner), la domestica di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) sarà messa alle strette da Vicente (Jorge Coralles), un suo vecchio nemico che arriverà inaspettatamente a Puente Viejo. Stando alle Anticipazioni, la moglie di Mauricio Godoy (Mario ...

Il Segreto Anticipazioni : SAUL vede un bacio tra JULIETA e PRUDENCIO : Nuovi guai in arrivo per JULIETA Uriarte (Claudia Galan) nei prossimi mesi di programmazione de Il Segreto: pur di consentire all’amato SAUL Ortega (Ruben Bernal) di uscire di prigione, la nostra protagonista si piegherà ad un ricatto orchestrato da PRUDENCIO (Josè Milan) e Francisca Montenegro (Maria Bouzas); come abbiamo infatti avuto occasione di anticipare nei nostri precedenti post, la dark lady asseconderà un piano del cattivissimo ...

Il Segreto Anticipazioni 10 maggio 2018 : Matias sulle tracce di Marcela : Dopo aver visto Matias correre nuovamente in soccorso della Dos Casas, Marcela è fuggita lasciando una lettera d'addio.

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 10 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 10 maggio 2018: Marcela Del Molino ha preso la sua decisione: la ragazza ha lasciato una lettera al marito Matias ed è scomparsa… Matias Castaneda, dopo aver ricevuto la missiva della moglie Marcela, appare disperato e fa le valigie per andarla a cercare… Prudencio Ortega continua a fare il gioco sporco, grazie anche alla complicità di Donna Francisca Montenegro… Da non ...

Il Segreto Anticipazioni : Candela pronta a lasciare Severo : Anticipazione Il Segreto: Candela vuole lasciare Severo e raggiungere Lucas Dalle anticipazioni de Il Segreto sappiamo che Candela ha intenzione di lasciare Severo e raggiungere Lucas a La Granja. Scendendo nei dettagli, la dolce pasticcera non riesce più a sopportare la situazione che sta vivendo a Puente Viejo. In particolare, la Mendizabal ha paura che […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Candela pronta a lasciare Severo proviene da ...

Il Segreto Anticipazioni : il ritorno di FE PEREZ : Nelle attuali puntate de Il Segreto, i telespettatori italiani hanno dovuto momentaneamente “rinunciare” alla simpatica Fe PEREZ (Marta Tomasa Worner): certa di aver trovato un lavoro lontano da Puente Viejo, la dipendente di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) ha salutato tutti i suoi amici e si è arresa al pensiero che non potrà mai essere felice al fianco dell’amato Mauricio Godoy (Mario Zorrilla). Le cose, ad ogni modo, ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 14-19 maggio 2018 : Francisca colpita da un ictus! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 14 maggio a sabato 19 maggio 2018: Francisca sospesa tra la vita e la morte! Severo e Candela in crisi! Anticipazioni Il Segreto: Francisca sviene dopo la rivelazione di Saul! Devastato dai sensi di colpa, il giovane si allontana da Julieta! I Dos Casas lasciano Puente Viejo, mentre il rapporto tra Candela e Severo si raffredda ogni giorno sempre di più! Un terribile malore ...

Il Segreto Anticipazioni 9 maggio 2018 : Amori tormentati per Dolores - Marcela e Beatriz : Mentre Dolores è pronta ad arrivare fino in Russia per riprendersi il suo Pedro, Marcela, incerta dell'amore di Matias, lascia il passo alla sua rivale.

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 9 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 9 maggio 2018: Marcela Del Molino decide di andar via e lascia un biglietto al marito Matias, nel quale gli augura di essere felice… Julieta Uriarte riceve un’offerta di lavoro che sembra molto allettante, ma non sa se accettare la proposta oppure no… Dolores viene a scoprire che l’amante di Pedro è una ragazza, nello specifico una giovane e avvenente ballerina. A quel punto ...

Il Segreto - anticipazioni puntate settimanali da lunedì 14 a sabato 19 maggio 2018 : Ecco ancora una volta le anticipazioni sulle puntate della soap Il Segreto, relative questa volta alla prossima settimana e precisamente da da lunedì 14 a sabato 19 maggio 2018. Assisteremo alla partenza da Puente Viejo di Julieta e Consuelo. Le due donne saluteranno i compaesani e se ne andranno alla volta di Salamanca. Per la giovane e sfortunata mamma della piccola Ana arriverà il pentimento per la decisione presa, lasciando il paese non avrà ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 14 al 19 maggio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 14 a sabato 19 maggio 2018: Julieta e Consuelo, dopo aver salutato gli amici di Puente Viejo, partono per Salamanca. Julieta è pentita di aver preso questa decisione, ma è decisa a dare una svolta alla sua vita, anche a seguito dell’abbandono di Saul. Camila, prima di partire, ha un colloquio confidenziale con Nicolas ed i due si promettono di rimanere amici anche a distanza. Beatriz è ...

