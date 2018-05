Il rischio degli Usa in Iraq | i vecchi nemici sono ora alleati

Twitter : bug nella sicurezza - a rischio password degli utenti - : Twitter ha detto in una nota di aver consigliato agli utenti di cambiare le password nei loro account dopo che è stato scoperto un errore tecnico nel sistema di memorizzazione delle password. "...

Cuore : il 40% degli italiani ha almeno 3 fattori di rischio : Circa 4 italiani su 10 hanno almeno tre fattori di rischio cardiovascolare. Lo rilevano i dati del sistema di sorveglianza Passi, a cui è dedicato il nuovo numero della newsletter ‘Alliss’, dell’Istituto superiore di Sanità. “I fattori di rischio modificabili per le malattie cardiovascolari sono numerosi: ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, fumo di tabacco, sovrappeso/obesità, sedentarietà, dieta (scarso ...

Google Inbox : una vulnerabilità mette a rischio la sicurezza degli utenti : Una grave vulnerabilità presente all'interno Google Inbox permette di falsificare l'indirizzo mail del destinatario in fase di creazione di un link mailto. L'articolo Google Inbox: una vulnerabilità mette a rischio la sicurezza degli utenti proviene da TuttoAndroid.

FACEBOOK - LA FARSA DI ZUCKERBERG DEGLI UNDER 16/ Vietato ai minori - ma il rischio è che non cambi niente : FACEBOOK, come cambia per gli europei: dai dati personali al riconoscimento facciale, ecco le novità. Il social network si adegua al Regolamento europeo sulla protezione della privacy(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 18:51:00 GMT)

In Puglia cresce la paura per la Xylella : a rischio Piana degli ulivi : In Puglia cresce la paura per la Xylella: a rischio Piana degli ulivi Crolla la produzione di olio, aziende in stato di calamità, 3.277 alberi colpiti. A rischio anche il bosco con piante millenarie Continua a leggere

Android : è il sistema operativo più pericoloso - a rischio privacy degli utenti : È stato pubblicato oggi, uno studio lungo due anni sugli aggiornamenti di sicurezza di Android. Esso ha rivelato un divario in termini di tempo angosciante tra le patch software che le aziende Android affermano di avere sui loro dispositivi e quelle che effettivamente fanno installare sugli smartphone. Proprio questo fine settimana al centro del dibattito c'è la privacy di Facebook con Zuckerberg che è stato anche chiamato al Congresso. La ...

Scuola - educazione e rischio di delegittimazione degli insegnanti : Mentre si susseguono numerosi i fatti di cronaca che stigmatizzano atti indisciplinati di vari studenti della Penisola, non mancano purtroppo le "ricette" di soluzioni semplicistiche al problema. Nemmeno la Scuola è indenne dal costume ...

Nuoto : Nicolò Martinenghi non sarà al via degli Assoluti di Riccione. Non sono a rischio gli Europei 2018 a Glasgow : Nicolò Martinenghi non sarà al via degli Assoluti di Nuoto a Riccione (10-14 aprile). L’assenza nei Meeting del Titano a San Marino e nel VII Trofeo Città di Milano, oltre al forfait ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione (23-28 marzo), del forte ranista lombardo avevano già lasciato intendere che qualcosa dal punto di vista fisico non andava. Parlando con il suo allenatore Marco Pedoja si è appurata la vera causa dei dolori provati ...

Vitalizi addio : la lista degli ex parlamentari Vip a rischio Video : Il #M5S non recede dalla sua intenzione, comunicata più volte in campagna elettorale, di dare una sforbiciata definitiva ai Vitalizi [Video] pagati agli ex #parlamentari con il sistema retributivo. Come noto, il sistema pensionistico di cui godono i parlamentari della Repubblica è stato riformato nel 2012, non attraverso una legge, ma con una delibera dell’Ufficio di presidenza della Camera. Da quell’anno le pensioni degli onorevoli, come quelle ...

Guasto a un computer : «Fino al 50% degli aerei in Europa è a rischio ritardi» : Eurocontrol: «Per ora in ritardo il 10 per cento dei velivoli». Il blocco alle 12.26 (ora italiana): cancellati diversi piani di volo. Il ritorno alla normalità previsto in tarda serata

La settimana degli scioperi : trasporti a rischio a Roma e Milano (e venerdì tocca alla scuola) : E' la settimana nera degli scioperi. Si parte a Milano oggi, mercoledì 21 marzo, con lo sciopero dei treni. Disagi in vista, dunque, per i pendolari milanesi che utilizzano le linee...

Emilia-Romagna - nei reparti ad alto rischio degli ospedali potrà lavorare solo chi è vaccinato : Servirà aver acquisito l'immunità a morbillo, parotite, rosolia e varicella. La Regione ancora apripista sul tema, dopo la legge sui nidi: "Tutela per chi cura...