Il Renzi del tanto peggio tanto meglio ha perso l' occasione di trovare una

Fatture false - chiesto il processo per i genitori dell'ex premier Matteo Renzi : La procura di Firenze ha chiesto al gip il rinvio a giudizio per Tiziano Renzi e Laura Bovoli , genitori dell'ex premier Matteo Renzi , accusati di emissione di Fatture false da parte di loro aziende. ...

Matteo Renzi - il bue che dà del cornuto all'asino : 'Ora Luigi Di Maio e Matteo Salvini rispettino le loro promesse' : La reazione di Matteo Renzi al governo Lega-M5s piove su Facebook. ' Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno la maggioranza in Parlamento, con buona pace di chi diceva che il Movimento Cinque Stelle è un ...

"Di Maio e Renzi avevano l'accordoE' saltato per colpa della Boschi" Repubblica ha censurato Giannini? : Massimo Giannini ha svelato che Di Maio e Renzi avevano già l'accordo per il governo, poi saltato perché Matteo voleva per forza piazzare la Boschi. Ma perché non l'ha scritto su Repubblica? Segui su affaritaliani.it

Raccolta diffeRenziata - New York testa il modello Italia per l’umido : Il complesso di Stuytown a New York, dove è stata sperimentata la Raccolta differenziata dell’umido all’Italiana (foto: Cic) Quando Samantha MacBride, del Dipartimento di igiene della città di New York, è andata in cerca di una metropoli da cui copiare il modello di Raccolta differenziata dell’umido, è arrivata fino a Milano per trovare un sistema che facesse al caso suo. Metropoli tascabile, Milano, in confronto alla Grande ...

'Matteo Renzi è contentissimo dell'accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio'. Maria Teresa Meli - la verità sul Pd : ' Matteo Renzi è contentissimo'. Il leader del Pd avrebbe accolto così l'accordo di governo imminente tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio . A sostenerlo è Maria Teresa Meli , giornalista del Corriere ...

Piogge torRenziali in Kenya : salgono a 27 i morti per il crollo della diga - “ci sono molti dispersi” : Si è aggravato il numero di vittime causate dal crollo della diga Patel Dam, verificatosi ieri sera in Kenya nella contea di Nakuru, a causa delle forti Piogge: i morti sono 27. “E’ un disastro, ci sono molti dispersi“, ha dichiarato il responsabile della polizia locale. Numerose le persone travolte dal fango, una quarantina quelle trasportate in ospedale. In centinaia sono stati costretti ad abbandonare le case travolte ...

Di Maio : "Salvini e Renzi responsabili dello stallo" : Luigi Di Maio, leader del MoVimento 5 Stelle, questa mattina ha parlato con i giornalisti in Transatlantico e ha commentato la situazione di stallo in cui si trova la politica italiana, individuando quelli che secondo lui sono i principali responsabili nei due "Matteo", ossia Salvini e Renzi, rispettivamente di Lega e Pd, i due partiti, uno alternativo all'altro, con cui Di Maio avrebbe voluto stipulare un contratto per un "governo di ...

Matteo Renzi lancia un nuovo leader del centrosinistra Video : Il Pd sosterra' il governo del Presidente Mattarella, ma se l'esecutivo neutrale non avra' i numeri come si suppone [Video], non si fara' trovare impreparato all'appuntamento con le urne. Un leader ideale c'è gia' e ad 'incoronarlo' in tal senso è Matteo Renzi, ospite a Di Martedì, su La7. Inutile dire che il candidato premier del centrosinistra sara' l'attuale premier, ancora formalmente in carica: Paolo Gentiloni. L'ipotesi era stata ...

Foggia - la plastica della raccolta diffeRenziata incendiata in campagna : 3 arresti : In manette l'imprenditore dei rifiuti Roberto Marino con due operai: distruggevano la plastica raccolta nei comuni con un'incalcolabile danno ambientale

Governo - Renzi : “M5s e centrodestra giocano sulla pelle del Paese. Le hanno sparate grosse e non hanno fatto niente” : “Ci vorrebbe grande senso di responsabilità da parte di tutti, specialmente da chi ha vinto le elezioni. C’è qualcuno che sta giocando sulla pelle del Paese: M5s e centrodestra”. Sono le parole del senatore Pd, Matteo Renzi, ospite di Dimartedì (La7). “In questo quadro” – continua – “l’unica certezza è l’atteggiamento molto serio del presidente della Repubblica, che va ringraziato. Ieri mi ha colpito il fatto che, dopo 8 ...

Matteo Renzi - l'ultima promessa a cui non crede nessuno : 'Non correrò alle primarie del Pd' : Signore e signori, annotatevi l'ultima promessa di Matteo Renzi , colui che promise di ritirarsi dalla politica in caso di sconfitta al referendum del 4 marzo; colui che disse ad Enrico Letta 'stai sereno' per poi soffiargli il posto di premier a tempo record. La bombetta la sgancia in un'intervista a ...

Renzi dice che se si vota presto Gentiloni sarà il candidato a presidente del Consiglio del PD : Ma dice che non vuole «tirarlo per la giacchetta» The post Renzi dice che se si vota presto Gentiloni sarà il candidato a presidente del Consiglio del PD appeared first on Il Post.

Matteo Renzi - la strategia per affossare il Pd : la mossa del granchio - a chi la farà pagare : Nel Pd tutte le attenzioni dei big sono concentrate sulle prossime primarie per l'elezione del segretario che prenda il posto del dimissionario Matteo Renzi . Ed è proprio l'ex premier a mettere in ...