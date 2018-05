il rapper Tedua pronto a conquistare il pubblico con il suo “Mowgli tour 2018”

domanipress

: Dopo l’annuncio delle prime due speciali anteprime live in Maggio a Miano e Roma,il rapper si prepara ad affrontare… - italianaradio1 : Dopo l’annuncio delle prime due speciali anteprime live in Maggio a Miano e Roma,il rapper si prepara ad affrontare… - Emmearcello0 : RT @vdmstateofmind: Tedua pseudonimo di Mario Molinari (Genova, 21 febbraio 1994) - rapper - un cucciolo da proteggere - il flusso della… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Sulla scia del grande successo dell’uscita del suo ultimo album– il disco della giungla”, già campione di vendite, certificato disco d’oro e ai vertici della classifica FIMI, ililcon il suo. Dopo l’annuncio delle prime due speciali anteprime live in Maggio a Miano e Roma,ilsi prepara ad affrontare una lunga dimensione live di concerti dal vivo che lo vedranno protagonista a partire dal 9 Giugno per tutta l’estatate nelle principali città italiane tra prestigiosi club, festival e summer arena. Dopo le due tappe live in speciale anteprima al Fabrique di Milano (12 Maggio) già sold out da mesi e all’Orion di Roma (19 Maggio), l’attesoSummerdiripartirà il prossimo 9 Giugno dal Veneto con tre show a Treviso, Padova e Mestre (Ve), per proseguire il 10 Giugno a Verona, il 23 Giugno a ...