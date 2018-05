Il racconto di Floriana | detenuta a Rebibbia | «Avrei voluto un’altra vita»

vanityfair

(Di venerdì 11 maggio 2018) La prima cosa che, 46 anni, si è comprata, appena ha avuto a disposizione qualche decina di euro da spendere, è stata una crema per il viso. Nei primi mesi di detenzione, a, non aveva nulla, ma qualche compagna, «solo qualcuna, perché c’è tanta invidia della felicità altrui», le aveva prestato un po’ di soldi per procurarsi il minimo necessario: «Qui sopravvivi solo se hai del denaro». Da qualche mese ha un piccolo lavoro in carcere: fa la «scrivana», raccoglie gli ordini dei prodotti di igiene o farmaceutici che i detenuti chiedono di acquistare. Del suo piccolo stipendio, una volta sottratte le spese di mantenimento, le rimangono poco più di 100 euro, che però riescono a rendere un po’ meno dura la. Quando la incontriamo, alla premiazione del concorso letterario Goliarda Sapienza, al Salone del libro di Torino, ha l’eye liner, lo smalto, il rossetto. «L’identità ...