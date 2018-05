Il Pd presenterà una legge sul conflitto di interesse Pronti a discutere su

huffingtonpost

(Di venerdì 11 maggio 2018) "Non so quanto durerà questo tentativo di alleanza che è già pieno di contraddizioni. Noi una norma per regolare un nuovodila presenteremo di certo,mo e presenteremo una norma che applica pienamente l'articolo 49 sulla trasparenza dei partiti e dei movimenti". Lo ha detto Maurizio Martina ospite questa mattina a Radio Anch'io su Radio1.Quanto allaFornero, "va cambiata, va aggiustata, noimo se questo governo presenterà dei cambiamenti, ma in questi anni in parte si è già fatto", afferma Martina. "Con l'Ape (Anticipo pensionistico, ndr) 140 mila persone sono andate in pensione prima nell'ultimo anno. Ma tutte le leggi pensionistiche devono avere al centro la questione della giustizia generazionale, del futuro che lasciamo alle future generazioni". Martina mette in guardia da "chi promette la ...