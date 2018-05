Il network test di Dark Souls | Remastered è online | sarà disponibile fino alla mezzanotte

Dark Souls Remastered : Date e orari per il network test europeo : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare il Network Test per Dark Souls: Remastered anche in Europa, i giocatori di Xbox One e PlayStation 4 potranno scoprire le insidiose terre di Lordran! Il Network Test su Nintendo Switch arriverà in seguito. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Dark Souls Remastered: Arriva il Network Test ...

I network test di Dark Souls Remastered per Switch saranno resi disponibili in un momento più vicino alla data di lancio : Durante l'ultimo Nintendo Direct, è stato annunciato che si sarebbe tenuto un test di rete per Dark Souls: Remastered in versione Switch. Ma ora che il gioco per l'ibrida è stato rinviato, i piani sono cambiati?La buona notizia è che Bandai Namco e From Software stanno ancora portando avanti i lavori con i test di rete. Come riporta Nintendoeverything, l'account Twitter ufficiale di Dark Souls ha indicato che i network test avverranno in un ...

