Il mio cane mi ha sparato

Francesca Cipriani e il chihuahua viziato : «L'ho portato alla spa per animali». Paola Caruso : «Il mio cane ha lo smalto». Bagarre a ... : A Pomeriggio 5 si parla di 'cagnolini viziati' , trattati come bambini. Francesca Cipriani racconta la sua giornata alla spa con la sua piccola chihuahua Barby ed è polemica in studio. Francesca ...

CRISTIANO MALGIOGLIO/ Aida Nizar lo provoca : “Somigli a Dudù il cane di un mio amico” (Grande Fratello 2018) : CRISTIANO MALGIOGLIO è opinionista del Grande Fratello 15 di Barbara d'Urso e questa sera, pur di evitare l'ingresso di Aida Nizar nella casa, è pronto a incatenarsi. Ecco il filmato con...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:38:00 GMT)

L'amore fra il cane e il maratoneta Dion Leonard : 'In Gobi ho rivisto il mio passato difficile - i suoi occhi dolci mi hanno trafitto il ... : ... quanto è stato importante il supporto di tutta la gente che conosceva la sua storia? 'Il loro supporto è stato fondamentale, sia quello arrivato da ogni parte del mondo, come quello delle persone in ...

Eleonora Giorgi - Ballando con le stelle / Sono venuta a Ballando dopo aver perso il mio cane (Sabato Italiano) : L'attrice Eleonora Giorgi vuole farsi trovare preparata in casa di ripescaggio a Ballando con le stelle. Prima di fare la sua comparsa nella nuova puntata, sarà ospite di Sabato Italiano. (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 05:53:00 GMT)

'Il mio cane è posseduto'. Follia contro l'animale : A raccontare la vicenda, che ha scioccato gli utenti sui social di tutto il mondo, è la Nbc. Protagonista una ragazza di 28 anni di nome Noel G. Moor, che vive nella città di Warrenton in Oregon, ...

“Il mio cane è posseduto”. Follia contro l’animale : convinta di una tesi assurda - ecco cosa fa la padrone al suo “amico” a quattro zampe. Un gesto sconsiderato - dettato da una motivazione ancor più inspiegabile : Una scena di violenza inaudita, un gesto apparentemente sconsiderato e brutale dietro il quale si nasconde una realtà ancora più folle, fatta di fragilità e paranoie, di dolori mai superati che hanno spinto questa ragazza a macchiarsi di un crimine orribile. A raccontare la vicenda, che ha scioccato gli utenti sui social di tutto il mondo, è la Nbc. Protagonista una ragazza di 28 anni di nome Noel G. Moor, che vive nella città di ...

Il cane più buono del mondo. Lettera al mio amico blu : Mi hai fatto sentire la persona più speciale di questo mondo. Grazie per sempre amico mio. ILARIA BIASION , Libero,

“Ho fatto clonare il mio cane - ecco il risultato”. La rivelazione choc della star. Mostra le foto dei suoi nuovi cuccioli e spiega il perché di quel gesto - non raro ultimamente - che sta dividendo il mondo : Di notizie strane, in queste ultime settimane, se ne sono lette tante in rete. quella che forse ancora mancava nella vostra collezione personale, però, riguarda molto da vicino una vip molto famosa in tutto il mondo, vincitrice di ben due Premi Oscar, che in un’intervista rilasciata alla testata Variety ha ammesso di aver fatto clonare la propria cagnolina prima che morisse così da avere ora due nuove cucciole. Protagonista della ...