Il mare della Sardegna del Sud a bordo di una goletta di legno | il mare di Chia | un

Plastica in mare - la storia della busta più “profonda” del Pianeta : Le depressioni o fosse oceaniche, aree profonde dei mari del Pianeta, rappresentano ambienti peculiari e poco noti. Nonostante le difficoltà di accesso, sono comunque oggetto di ricerche da parte di numerosi team internazionali di scienziati che, molto spesso, scoprono nuove specie che si sono adattate a vivere in condizioni estreme, come l'alta pressione o la totale assenza di luce.La più profonda depressione oceanica del Pianeta ...

L'OSCAR DELLA LIRICA/ "Billy Budd" : il mare e il male arrivano a Roma : Billy Budd di Benjamin Britten ha debuttato a Roma (dove non è stata mai messo in scena) l’8 maggio. Il lavoro è tratto da un racconto di Herman Melville. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 06:36:00 GMT)MAGGIO MUSICALE FIORENTINO/ Con "Cardillac" il festival torna ai suoi antichi fastiL'EVENTO/ Pentecoste a Salisburgo e i festival estivi italiani

Taranto oltre l'industria : tra libri e mare il nuovo 'oro' della città dei due mari : Andare oltre l'industria e i suoi problemi, le morti sul lavoro e l'inquinamento e ora la crisi e la disoccupazione: anche a Taranto si può. Lo scrivo perché ho avuto il privilegio di essere direttore artistico del primo festival della letteratura di mare nella città forse più 'dimenticata' di tutta la rigogliosa Puglia: 'Taranto due mari di libri', un'avventura che non poteva nascere senza la passione del primo ...

Espone a Bosco marengo Alessandra Guenna - la pittrice che non ha paura della forma : ... si compiace nella sostanza addolcita del suo dirsi per altre vie, nuove scoperte ancora: la possibilità di un' apertura al dirsi, dilatando lo sguardo al positivo nei confronti del mondo. Il dirsi ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2018 in DIRETTA : Valentino Rossi deve risolvere la crisi della Yamaha. Dovizioso per colmare il gap da Marquez. Si comincia alle 10! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della giornata di Test sul tracciato di Jerez de la Frontera dedicata alla classe MotoGP. Il massima cilindrata, protagonista ieri di un convulso GP di Spagna, si ripropone sullo stesso circuito che ha ospitato l’appuntamento iridato per provare componenti funzionali allo sviluppo delle moto. La Honda e Marc Marquez saranno gli osservati speciali. Il binomio nippo-spagnolo sta impressionando per ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2018 in DIRETTA : Valentino Rossi deve risolvere la crisi della Yamaha. Dovizioso per colmare il gap da Marquez : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della giornata di Test sul tracciato di Jerez de la Frontera dedicata alla classe MotoGP. Il massima cilindrata, protagonista ieri di un convulso GP di Spagna, si ripropone sullo stesso circuito che ha ospitato l’appuntamento iridato per provare componenti funzionali allo sviluppo delle moto. La Honda e Marc Marquez saranno gli osservati speciali. Il binomio nippo-spagnolo sta impressionando per ...

Cadaveri in mare a Terracina : tutti i punti oscuri della tragedia : Ora sono più chiari i contorni della vicenda legata al ritrovamento dei due corpi di madre e figlia, ieri, nelle acque di Terracina. Ma restano molte ombre sulla tragedia. Le indagini della Procura hanno consentito una ricostruzione del...

Tragedia in mare - recuperati i corpi della compagna dell'imprenditore annegato e di sua figlia : Digne Cappe, 31enne di origine cubana, e la figlia Sofia, di 4, sono state ritrovate questa mattina nel tratto di mare al confine tra Terracina e Fondi. Erano a pelo d'acqua e abbracciate. Digne era la fidanzata dell'imprenditore Luigi Iacobucci: i tre, secondo quanto finora emerso, sarebbero rimasti vittima di un incidente in acqua scooter

Aldo e Antonio dispersi in mare - trovati resti della barca : "C'era una zattera - cercateli" : Gli aggiornamenti non sono positivi. Sono stati ritrovati in mare, nel tratto compreso tra le isole Azzorre e Gibilterra, alcuni resti del Bright, la barca a vela da 14 metri targata Olbia che da tre...

Terremoti e monitoraggio della sismicità : l’Italia avrà i primi sismometri in mare : E’ stato siglato oggi un accordo tecnico e scientifico tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche del MISE e l’Associazione Mineraria italiana. Obiettivo dell’accordo è avviare una cooperazione scientifica tra le Parti che consenta non solo di ampliare la conoscenza dell’offshore italiano, ma anche di incrementare l’efficacia ...

'Zanzamapp' al Museo di storia naturale della maremma : Questo progetto si propone di creare un filo conduttore tra la scienza e i cittadini, proprio all'insegna della citizen science, che avvicina i due linguaggi per uno scopo comune: alla scienza serve ...

La voce della Politica Policoro Pragmatica su parcheggi a mare senza spesa : ...se sono sufficienti i nuovi operai e la tassa di soggiorno per avere un lungomare tirato a lucido? Non sarebbe più utile attrarre i turisti con più benvenuto visti gli ultimi fatti di cronaca che ci ...

Loano non solo mare : la prossima gita ha come meta la Madonna della Neve : Loano. Sarà la Madonna delle Neve nella zona di Pieve di Teco la destinazione della prossima escursione di "Loano non solo mare", il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio ...

Il paradiso in terra nel cuore della maremma : Library dell'Andana Insomma, a dire la verità si potrebbe entrare in questo mondo incantato e non uscirne più per settimane, se non fosse per il fatto che la zona circostante merita decisamente di ...