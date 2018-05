“Il futuro inizia prima” | Generali Italia un partner di vita del cliente

Forum Agenti Lazio il 25 maggio a Roma – “Il futuro è il plurimandato” : “La partecipazione a una manifestazione in cui si possono incontrare faccia a faccia gli Agenti di Commercio, e che consente di organizzare più colloqui in una sola giornata, è decisamente un valore aggiunto rispetto alla ricezione di semplici curriculum”. Così Lorena Bertanti, Sales Assistant della Cerin S.p.A., una delle aziende presenti al Forum Agenti Piemonte, intervistata dall’inviato di RadioAgenti.it, la prima web radio dedicata agli ...

Bosch : “Il diesel ha un futuro. Abbiamo la tecnologia per renderlo più pulito” : Il diesel è morto, lunga vita al diesel. Di voler tirare le cuoia il caro vecchio motore a gasolio proprio non vuole saperne. Specie perché, pur facendo l’occhiolino alla tecnologia elettrica, l’industria automotive continua a considerare il diesel una soluzione ambientale necessaria, perlomeno a medio e lungo termine. Così, dopo averne celebrato il funerale a seguito dello scandalo emissioni, i big delle quattro ruote hanno fatto risorgere il ...

Inter - Icardi spaventa i nerazzurri : “Il mio presente è qui. Sul mio futuro…” : Inter, Icardi- Intevistato ai microfoni di “Ole”, Mauro Icardi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo presente in nerazzurro, con un’apertura al futuro. Parole che potrebbero preoccupare i tifosi Interisti in vista del big match contro la Juventus, ma ancora di più in vista del prossimo futuro. SARA’ ADDIO SENZA CHAMPIONS? L’attaccante ha così dichiarato: “Non […] L'articolo Inter, Icardi spaventa i ...

TV - Rai3 : a “Il Posto Giusto” si parla di architettura sostenibile e della casa del futuro : Come si diventa una star del web? Come si riescono a creare video che ottengono in breve tempo centinaia di migliaia di visualizzazioni? Di questo e di altro parleranno il duo comico Le Coliche e il loro regista Giacomo Spaconi insieme a Federico Ruffo nella ventesima puntata de “Il Posto Giusto”, in onda domenica 22 aprile alle 13.00 su Rai3. Questa settimana le telecamere del programma prodotto dalla terza rete Rai in collaborazione con Anpal ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Il mio futuro? Ci devo pensare. Riscatto da schiacciatore. Carico per la Finale Scudetto - il momento più bello dell’anno” : Ivan Zaytsev è pronto per disputare la Finale Scudetto: spetterà a lui trascinare Perugia nella difficilissima serie contro Civitanova, con l’obiettivo di regalare alla tifoseria il primo tricolore della storia. Il suo entusiasmo è a mille dopo il successo ottenuto in gara5 contro Trento che ha spalancato le porte dell’atto conclusivo contro la Lube e raggiante ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Lo Zar sta ...

Allegri : “Il mio futuro? Devo ancora parlare con la società” : “Il mio futuro? Non c’entra l’eliminazione dalla Champions, con la società non ci siamo ancora parlati. Al di là del contratto che ho fino al 2020 e del fatto che alla Juve sto bene, bisogna parlare dell’anno prossimo e di cosa fare. Non ho ancora incontrato il presidente, di solito tra marzo e aprile ci incontriamo sempre, non c’è stata ancora nessuna riunione a livello organizzativo per l’anno ...

Formula E - i bolidi elettrici sbarcano a Roma : “Il futuro è oggi” : I bolidi a propulsione elettrica, sbarcano a Roma. Tutto pronto per il Primo Gran Premio di Formula E, vetture che grazie alle loro avanzate tecnologie rappresentano la mobilità ecosostenibile del futuro. Roma, la città eterna avvolta dalla tradizione di secoli di storia, abbraccia il futuro della mobilità. Dal 12 fino a lunedi’ 16 e’ stata vietata la circolazione su un tratto della Cristoforo Colombo e lo svincolo della Pontina ...

Fassone : “Il futuro del Milan è roseo - in campo e fuori” : "Credo che i tifosi possano avere fiducia nel futuro del Milan", ha spiegato il dirigente rossonero. L'articolo Fassone: “Il futuro del Milan è roseo, in campo e fuori” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.