Il budget di Shadow of the Tomb Raider? Tra i 75 e i 100 milioni di dollari | più 35

(Di venerdì 11 maggio 2018)of theè un progetto davvero imponente, almeno stando alle recenti dichiarazioni di David Anfossi, capo di Eidos Montreal che si occupa insieme a Crystal Dynamics di sviluppare questa terza apparizione della serie reboot di, in arrivo il prossimo 14 settembre per Xbox One, PC e PS4.Anfossi è stato recentemente intervistato da GamesIndustry e nell'occasione ha parlato degli standard produttivi del gioco, in linea con quelli di un vero colosso tripla A. "of the, come altri titoli AAA, costa dai 75 ai 100di", ha affermato il capo dello studio, le cui dichiarazioni sono state riportate da VG24/7. "E questo è solo per la produzione. ci sono altri 35di marketing da aggiungere, quindi c'è decisamente della pressione. Non possiamo evitarlo", ha concluso Anfossi.of thepotrà contare quindi su un...