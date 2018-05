Identificato il killer di Vibo Valentia | è un 32enne | due morti e 3 feriti | giorno di

Far west in Calabria : uomo e donna uccisi a colpi di fucile sotto casa - spari in un bar e tre feriti Killer Identificato : Due morti morti, un uomo e una donna, e tre persone ferite in Calabria: è infatti il bilancio di due sparatorie avvenute da poco in due distinte località del vibonese, Limbadi e...

Vibo Valentia - Identificato il killer che ha ucciso 2 persone. E' caccia all'uomo : L'assassino, di Nicotera, armato di fucile, prima ha ucciso un uomo e una donna in casa, poi ha fatto irruzione in un bar dove ha colpito delle persone mentre giocavano a carte. Tre i feriti gravi. ...

Far west in Calabria : uomo e donna uccisi a colpi di fucile sotto casa - spari in un bar e tre feriti Killer Identificato ma ancora in fuga : Due morti morti, un uomo e una donna, e tre persone ferite in Calabria: è infatti il bilancio di due sparatorie avvenute da poco in due distinte località del vibonese, Limbadi e...

Spara in un bar e in una casa : due morti e tre feriti nel Vibonese. Identificato il killer : È STATO Identificato l'uomo che, armato di fucile, ha danneggiato un'auto e compiuto due agguati in tre diversi paesini della zona, uccidendo un uomo e una donna e ferendo gravemente altre tre persone.

Far west in Calabria : un uomo e una donna uccisi a colpi di fucile sotto casa - spari in un bar e tre feriti Killer Identificato ma ancora in fuga : Due morti morti, un uomo e una donna, e tre persone ferite in Calabria: è infatti il bilancio di due sparatorie avvenute da poco in due distinte località del vibonese, Limbadi e...