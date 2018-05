I risultati finanziari di Square Enix sono al di sopra delle aspettative grazie a NieR

Bandai Namco annuncia risultati finanziari migliori del previsto grazie alle vendite di giochi in occidente : Dopo EA, anche Bandai Namco ha annunciato i risultati finanziari per l'anno fiscale terminato il 31 marzo 2018.Come potete vedere nella tabella sottostante riportata da Dualshockers, sia le vendite che i profitti hanno mostrato una crescita anno su anno:Inoltre, l'editore ha ottenuto risultati migliori del previsto rispetto alle previsioni più recenti. Secondo il comunicato stampa, ciò è in parte dovuto al fatto che le vendite di videogiochi ...

Electronic Arts registra una crescita nei risultati finanziari. Si contano 54 milioni di giocatori per il franchise di Battlefield : Electronic Arts ha annunciato i risultati finanziari per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2018, relativo al periodo compreso tra il 1 ° gennaio e il 31 marzo.Potete vedere voi stessi le cifre rilevanti nella tabella sottostante, che mostrano una crescita anno su anno:Qui sotto, invece, i risultati per l'intero anno fiscale:Read more…

risultati finanziari Google sopra le aspettative : $ 31 - 15 miliardi : ...a ciò che sta accadendo con i dati degli utenti a seguito del massiccio scandalo in cui le informazioni su oltre 87 milioni di utenti di Facebook sono finite in mano a un'azienda di ricerca politica, ...