I CONSIGLI HOME VIDEO DI MAGGIO 2018

i-filmsonline

: La nostra guida alle uscite dvd e bluray di maggio! #TreManifestiAEbbingMissouri #LOraPiùBuia #ThePost #Carrie… - IFILMSonline : La nostra guida alle uscite dvd e bluray di maggio! #TreManifestiAEbbingMissouri #LOraPiùBuia #ThePost #Carrie… - superpartescamp : Oggetti #Smart per la #casa? Secondo “il Post” e la sua lista anche 1Control Solo, una nostra #startup, è un #must… - ValeTorresiCdL : RT @FondazioneStudi: Assemblea dei Consigli Provinciali: 18-19 Maggio 2018 -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Grandi titolida Oscar per questodove le principali case di distribuzione propongono, in ordine di uscita, L'ora più Buia, Tre Manifesti a Ebbing Missuri e The Post. Tutti rigorosamente in DVD e Bluray. Anche se non illuminati dai riflettori dell'Academy, escono anche Il mio Godard, Dark Night, Happy End, Nico 1988, Downsizing e L'impero delle ombre. Ancora una volta specialissima e meritata menzione per la Midnight Factory che allarga ulteriormente il suo catalogo con una limited edition in 3 dischi (sia DVD che Bluray) per Carrie di Brian De Palma. Novità anche sul fronte anime dove da un lato la Yamatopropone un titanico cofanetto (ben 20 DVD/Bluray) contenente tutti i film e special TV di Dragon Ball (serie classica, Z e GT), e dall'altro Dynit pubblica finalmente in cofanetto la serie completa di Kill la Kill.