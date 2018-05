quattroruote

: Hyundai Motor Group - Elliott contro il piano di ristrutturazione - dinoadduci : Hyundai Motor Group - Elliott contro il piano di ristrutturazione - Auto_Aziendali : #HyundaiItalia annuncia la nomina di Joon Seo Lee a nuovo presidente e amministratore delegato di Hyundai Motor Com… - Blogsdemotor : Please RT! #thermomix #recipes Hyundai se pasa al deportivo con su i30 turbo -

(Di venerdì 11 maggio 2018)Management, fondo americano diventato famoso in Italia con la vittoria sui francesi di Vivendi nella diatriba per illlo di Telecom, ha ufficialmente dato il via alla battaglia per riformare la complessa organizzazione di. La società fondata dal finanziere Paul Singer ha infatti deciso di votareildidel gruppo sudcoreano e ha invitato gli altri azionisti a prendere una decisione analoga.Battaglia in stile Telecom.sta mettendo in atto una strategia del tutto analoga a quanto fatto per Telecom. entrato nel capitale di tre società del gruppo coreano, la, la Kias e laMobis, investendo oltre un miliardo di dollari, ha sin da subito chiesto cambiamenti alla governance e ha lanciato il sito www.Accelerate.com sulla falsariga di quello creato per la compagnia telefonica ...