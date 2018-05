Hotel House di Porto Recanati | il ghetto verticale della costa Adriatica

Porto Recanati : controlli al River Village e all'Hotel House - arrestato un afghano per spaccio : Sono stati inoltre sottoposti a perquisizione 9 appartamenti in uso a pregiudicati ed effettuate 17 perquisizioni personali nei confronti di soggetti conosciuti come orbitanti nel mondo del traffico ...

Storia e storie dell’Hotel House di Porto Recanati : Annalisa Camilli racconta su Internazionale il condominio di 16 piani nato come residenza di lusso e ora “ghetto verticale” The post Storia e storie dell’Hotel house di Porto Recanati appeared first on Il Post.

Dentro l’Hotel House - il ghetto verticale di Porto Recanati : Da più di quarant’anni solletica le fantasie più mostruose della stampa, ma il palazzone in cui vivono duemila persone nelle Marche rappresenta bene tutte le contraddizioni delle politiche italiane dell’immigrazione. Leggi

Porto Recanati : controlli contro lo spaccio di stupefacenti all'Hotel House : Nel corso delle operazioni, condotte anche con l'appoggio di un elicottero della Polizia di Stato, gli operatori hanno effettuato 18 perquisizioni nei confronti di pregiudicati orbitanti nel mondo ...

'Accoglienti per natura' - Traini e l'Hotel House per 'pubblicizzare' il Maceratese : Mentre sullo sfondo, appunto, è stato lasciato il palazzone multietnico di Porto Recanati, teatro in questi giorni dell'ennesimo caso di cronaca che ha sconvolto il Maceratese. Nei dintorni del ...

Hotel House - trovati altri resti umani : PORTO RECANATI " altri frammenti di ossa umane sono stati trovati oggi durante il quarto giorno di scavi nei dintorni del condominio multietnico Hotel House a Porto Recanati dove erano stati rinvenuti ...

Porto Recanati - l’orrore dentro al pozzo : trovate 37 ossa - appartengono a due ragazze Nel «ghetto» dell’Hotel House : I resti a poche centinaia di metri dal «falansterio» in cui vivono 4 mila persone, perlopiù straniere. Al terzo giorni di scavi, il sospetto degli investigatori è che, in un caso, possa trattarsi di Cameyi Mossamet,15enne bengalese scomparsa ad Ancona nel 2010

Tra le ossa dell'Hotel House ci sono resti di un'adolescente : PORTO RECANATI " Appartengono a una struttura ossea esile, probabilmente di un'adolescente, alcuni dei resti ossei trovati ieri vicino a un casolare abbandonato nella frazione di S. Maria in Potenza ...

Costole - vertebre e un cranio : riemergono resti umani dal cimitero degli invisibili all'Hotel house : Il ritrovamento in un vecchio casolare di Porto Recanati, nei pressi di un edificio fatiscente regno di degrado e spaccio di droga. In un pozzo sono stati trovati anche una scarpa bianca, brandelli di foulard e di maglia. Elementi, questi, che portano gli inquirenti a sospettare che parte dei resti appartenga a Cameyi Mossamet, la 15enne bengalese scomparsa da Ancona la mattina del 29 maggio 2010