Hong Kong | crescita Pil accelera al 4 | 7% nel primo trimestre

BPS : business focus su Cina e Hong Kong : Nell'ambito degli eventi dedicati ai mercati esteri, Banca Popolare di Sondrio propone alle imprese un nuovo approfondimento relativo a Cina e Hong Kong, in programma per martedì 22 Maggio. L'economia cinese è una delle più grandi realtà del nostro secolo, tanto da essersi meritata il soprannome di "gigante economico mondiale" e rappresenta, quindi, un interessante bacino di sbocco per le ...

CF : scambio automatico informazioni con Singapore e Hong Kong : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La Cina chiede alle compagnie aeree di cambiare linguaggio su Taiwan - Macau e Hong Kong. Gli Usa : assurdità orwelliana : La seconda economia al mondo non vuole un linguaggio che suggerisca che quei territori siano indipendenti. La Casa Bianca ha tacciato la richiesta come una "assurdità orwelliana". Il presidente ...

Xiaomi alla Borsa di Hong Kong. Verso Ipo da 10 miliardi di dollari : Xiaomi, società cinese che produce smartphone e altri dispositivi elettronici, ha avviato ufficialmente il suo percorso Verso la quotazione sulla Borsa di Hong Kong. Fondata nel 2010 e con tassi di ...

La società di smartphone Xiaomi verso l'Ipo più grande degli ultimi 4 anni alla borsa di Hong Kong : Xiaomi si avvicina alla quotazione: la società cinese di smartphone ha depositato i documenti per la Ipo alla borsa di Hong Kong, nel piano che porterebbe il valore di Xiaomi fino a 100 miliardi di dollari. L'operazione sarebbe la più grande del suo genere negli ultimi 4 anni per una società tecnologica cinese, dai 21,8 miliardi raccolti da Alibaba nel 2014. Nel file non sono stimate le azioni da collocare, non meno di 10 ...

Ologrammi - la tecnologia adesso è alla portata di tutti. La dimostrazione alla fiera di Hong Kong lascia a bocca aperta : Durante una convention a Hong Kong sulle innovazioni tecnologiche, una ragazza mostra al pubblico un proiettore olografico con luci a Led in grado di far prender vita a svariate immagini tridimensionali. Il proiettore come si può ben vedere rappresenta l’arma in più per la pubblicità del futuro. Tra la carrellata di immagini appaiono scarpe sportive, bottiglie di Coca Cola ed Happy Meal di Mac Donald. Per chi non fosse ancora soddisfatto c’è ...

Da Hong Kong in Maremma per visitare il Parco delle Colline Metallifere : 'Gettate le basi per una collaborazione' : ... soprattutto nel modo di intendere la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, la didattica, il turismo sostenibile e molti altri aspetti legati al mondo dei geoparchi Unesco. Il Lions ...

KOOLNEE K7 ha raccolto parecchi consensi alla Asia World Expo di Hong Kong : All'Asia World-Expo in corso di svolgimento in questi giorni a Hong Kong, KOOLNEE ha raccolto numerosi consensi con il nuo nuovo flagship KOOLNEE K7. L'articolo KOOLNEE K7 ha raccolto parecchi consensi alla Asia World Expo di Hong Kong proviene da TuttoAndroid.

Auto - Cina verso eliminazione quota joint venture : titoli crollano a Shanghai e Hong Kong : La decisione della Cina di aprire il suo mercato dell'Auto al mondo, eliminando gradualmente il massimo della quota che le aziende straniere possono detenere in una joint venture con una azienda locale, mette ko i titoli del comparto Auto cinese.

In arrivo nuove sanzioni Usa contro Russia. Colosso alluminio Rusal crolla oltre -22% a Hong Kong : Rusal sotto forte pressione: il titolo del Colosso russo dell'alluminio precipita del 22,55%, dopo la notizia relativa all'arrivo di nuove sanzioni economiche contro la Russia, oltre quelle comminate ...

Rugby a 7 - World Series Hong Kong 2018 : tra gli uomini vincono le Fiji - il Sudafrica resta in vetta alla classifica : Nel pomeriggio italiano si è conclusa ad Hong Kong, la settima tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale le Fiji superano il Kenya per 24-12. Al terzo posto il Sudafrica, che batte la Nuova Zelanda per 29-7. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto l’Argentina, che supera gli USA per 14-12. Il settimo posto va a pari merito a Spagna e Scozia. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si sono ...