“Ho mollato il lavoro di contabile in Italia e ho cambiato vita | ora faccio l’allenatore

La vita da “fulltimer” di Sara : “Ho mollato tutto per vivere in un camper ed essere felice” : La storia di Sara Sanviti, 55 anni e "fulltimer" da due: "Viviamo in modo sa sentirci bene, secondo i più naturali ritmi biologici, immersi nella natura e per ventiquattro ore al giorno". Il fenomeno, già consolidato nel mondo anglosassone, è in espansione anche in Italia: "Ed ora vogliamo che ci venga riconosciuta dignità e utilità sociale".Continua a leggere