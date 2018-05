Higuain-Dybala | cessione eccellente per la Juventus? Uno dei due attaccanti potrebbe

Juventus - altro che Dybala : e se il sacrificato fosse Higuain? : Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi di “SportMediaset“, la Juventus potrebbe entrare nell’ottica delle idee di cedere Gonzalo Higuain, trattenendo in bianconero Paulo Dybala. Il numero 10 argentino non si muoverà da Torino ad eccezione di un’offerta pari o superiore ai 130 milioni di euro. Ecco perchè starebbe avanzando l’idea di trattenere Dybala e cedere […] L'articolo Juventus, altro che Dybala: ...

Riecco Dybala e Higuain : "Gol scudetto per la Juve" : Allegri sceglie i due argentini stasera contro il Bologna. 'Paulo può entrare tra i top al mondo, dipende da lui' A San Siro hanno costruito il gol del ribaltone, quello che ha piegato l'Inter e «dato una mazzata al campionato»: il copyright è di Gonzalo Higuain, autore del colpo di testa ...

Allegri : “da Dybala e Higuain mi aspetto gol scudetto” : “Domani col Bologna giocano Dybala e Higuain dall’inizio, sono quelli che ci devono segnare i gol scudetto”. E’ la precisazione dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match dell’Allianz Stadium contro gli emiliani. (AdnKronos) L'articolo Allegri: “da Dybala e Higuain mi aspetto gol scudetto” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Mondiali - Dybala e Higuain ci saranno : Pare infatti che sia Higuain che Dybala saranno presenti nella lista dei 35 preconvocati per la Coppa del Mondo che sarà presentata fra meno di due settimane. E a dare questa rassicurazione sarebbe ...

Dybala e Higuain andranno al Mondiale : Secondo la stampa argentina Gonzalo Higuain e Paulo Dybala in Russia ci saranno. Il quotidiano 'Ole'' fa sapere che il commissario tecnico dell'Albiceleste, Jorge Sampaoli, ha incontrato i due ...

Argentina - incontro Sampaoli-Higuain-Dybala : gli ultimi aggiornamenti : La stagione è ormai nella fase finale, la Juventus impegna in campionato e Coppa Italia con l’obiettivo di raggiungere il massimo obiettivo, si candidano ad essere protagonisti gli attaccanti Higuain e Dybala che pensano anche al possibile Mondiale in Russia. Il ct dell’Argentina nella giornata di ieri ha incontrato i due calciatori della Juventus, confermata ad entrambi la convocazione per la prossima competizione di giugno, in ...

In Argentina : 'Higuain e Dybala andranno al Mondiale' : TORINO - Secondo la stampa Argentina Gonzalo Higuain e Paulo Dybala in Russia ci saranno. Il quotidiano Olé fa sapere che il commissario tecnico dell'Albiceleste, Jorge Sampaoli , ha incontrato i due ...

Allegri - Higuain-Dybala - testa e panchina : le 4 mosse della Juve regina : Con la vittoria di San Siro sull'Inter Madama Juve è tornata la reginetta della festa, sicura dei suoi mezzi e fiera della ritrovata solidità. Merito della forza mentale, delle scelte del timoniere, ...

Juve - spirito e campioni : si vince con Dybala e Higuain : Sono parecchi i motivi che rendono il calcio lo sport più seguito ed emozionante al mondo. Uno dei principali è che in 2' puoi passare dal gettare uno scudetto a fare un passo decisivo verso il settimo Tricolore consecutivo. Come hanno sottolineato Allegri e Pjanic, è complicato ...

Juve - Allegri : "Orsato molto bene. Dybala-Higuain al Mondiale" : Prima sopra, poi sotto un treno e infine di nuovo a un passo dallo scudetto. La folle notte che ridesta il popolo Juventino dopo gli amarissimi k.o. contro Real e Napoli vede un grande protagonista, ...

Dybala e Higuain mai in partita - Koulibaly esalta il coraggio di Sarri : BUFFON 6.5 Due parate da campione, si supera su Callejon, non può nulla sullo 0-1 di Koulibaly. HOWEDES 5.5 Parte terzino, poi in mezzo per tamponare l'uscita di Chiellini, soffre un po'. BENATIA 5 Il ...

Probabili formazioni Juventus-Napoli - le ultime dai campi. Dybala titolare - tridente con Higuain e Mandzukic? Azzurri d’assalto : Mancano poche ore al fischio d’inizio di Juventus-Napoli, la sfida scudetto in programma questa sera (ore 20.45). All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una partita che vale una stagione intera: i bianconeri hanno quattro punti di vantaggio sui partenopei e cercano la vittoria di fronte al proprio pubblico per chiudere i conti mentre i partenopei vanno a caccia del colpaccio in trasferta per mantenere aperta la lotta negli ...

Higuain - è ora di svegliarsi. Dybala serve davvero alla Juve? : Senza Dybala in campo, la Juventus ha disputato e vinto largo a Madrid una delle sue piu' belle partite in Coppa Campioni contro i campioni d'Europa/mondo in carica . E nel mese in cui Paulo, causa ...

Juventus-Sampdoria 0-0 La Diretta Tornano Howedes e Dybala - Higuain parte in panchina : Juventus e Sampdoria si sfidano a Torino nella partita delle ore 18 domenicali: i bianconeri, dopo le ultime prove in campionato positive nel risultato ma non esaltanti in quanto a gioco espresso, non ...