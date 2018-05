“Ha sempre mentito” Belen sbugiardata dagli ‘addetti ai lavori’ | “Lo faceva | eccome se

Napoli - De Laurentiis scarica Sarri? “Hanno giocato sempre gli stessi. Avrei dovuto…” : Napoli, DE Laurentiis- Dopo la frecciatina alla Juventus, Aurelio De Laurentiis punta il dito anche contro Maurizio Sarri. Tiratina d’orecchie per l’interpretazione della stagione e per l’eliminazione dall’Europa League. Come si legge su “Sport Mediaset”, il presidente ha così dichiarato: “Ci siamo fermati perché non abbiamo più forze. È finita la benzina perché hanno giocato […] L'articolo Napoli, ...

De Laurentiis attacca Sarri : “Hanno giocato sempre gli stessi” : De Laurentiis attacca Sarri: “Hanno giocato sempre gli stessi” A Napoli gelo tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri. Il presidente partenopeo ha parlato, praticamente a “reti unificate”, e ha lanciato delle frecciate importanti al tecnico: “Ci siamo fermati perché non abbiamo più forze. È finita la benzina perché hanno giocato sempre gli stessi. Se […]

MotoGP - Marc Marquez attacca Valentino Rossi : “Ha paura di me? È un problema suo. Per vincere bisogna attaccare sempre” : Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nel primo turno di prove libere del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP 2018. Lo spagnolo precede Valentino Rossi di quattro decimi, prosegue il duello a distanza tra i due rivali dopo i noti fatti dell’Argentina. Oggi il pilota della Honda è tornato sulla celebre dichiarazione del Dottore che aveva detto di avere paura di essere in pista con Marquez. Il Cabronçito ha rilasciato ...

MotoGP 2018 - Jorge Lorenzo attacca Andrea Dovizioso : “Ha sempre cercato di minare il mio morale” : Il clima all’interno del team Ducati è sempre più rovente e non soltanto per i risultati deludenti ottenuti durante le prove libere del GP di Argentina, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Jorge Lorenzo ha rilasciato un’intervista alla tv spagnola Movistar che verrà trasmessa domenica e la presentazione non è delle migliori visto che vengono annunciate delle dichiarazioni molto dure nei confronti di Andrea Dovizioso. Per il momento è ...