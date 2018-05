Guns N' Roses - a trent'anni dal primo album - un cofanetto da collezione : Il 29 Giugno, Geffen/UMe rende omaggio ai Guns N' Roses, fra le più importanti rock-band di sempre, pubblicando Appetite For Destruction: Locked N' Loaded Edition . Un generoso cofanetto celebrativo ...

Esagerati - tossici - geniali e ora pure inediti. Arriva il "tesoro segreto" dei Guns N'Roses : Allora è vero: Arriva il tesoro segreto dei Guns N'Roses. L'indiscrezione circolava da un po' ma ora è definitivamente ufficiale: il 29 giugno esce Appetite for destruction: Locked N'Loaded Edition. ...

Guns N’ Roses - Appetite For Destruction in versione cofanetto per celebrare i : Dopo anni di silenzio misto a declino, i Guns N’ Roses sono tornati e anche in splendida forma. Lo testimoniano questi ultimi due anni post-reunion passati in giro per il mondo con il tour mondiale Not In This Lifetime, che ad oggi è il quarto tour di maggiore successo nella storia della musica. Duff McKagan, Slash e l’irruento frontman Axl Rose però non hanno alcuna intenzione di fermarsi, tanto che sono pronti per scrivere un nuovo ...

La miglior canzone per allenarsi? «Welcome to the jungle» dei Guns’n’Roses : Sarebbe Welcome to the jungle, singolo lanciato nel 1987 dai Guns’n’Roses, la canzone capace di attivare più di tutte le altre l’energia di cui c’è bisogno in una sessione di allenamento. Lo ha decretato la catena internazionale di fitness Gold’s Gym, che con il concorso March Music Madness ha voluto stabilire quale fosse la «Best workout song of 2018». In gara c’erano sedici brani, selezionati da vip come Robert Irvine, celebrity chef inglese, ...

Il retroscena : nel 1993 i Guns N' Roses proposero agli U2 e ai Pearl Jam di fare un concerto insieme - ma... : Axl venne da me la mattina e mi disse: 'Non mi interessa se suoniamo per primi, non mi importa se non siamo pagati, voglio fare uno spettacolo o un paio di spettacoli con noi, i Pearl Jam e gli U2 in ...

Steven Adler - lo sfogo del fratello : 'Senza di lui non ci sarebbero mai stati né i Guns N' Roses né il più grande album rock di tutti i ... : Jamie conclude così il suo post: Mio fratello è vivo e sta bene e voglio che tutto il mondo lo sappia.