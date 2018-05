Grillo a Roma | vertice con Casaleggio-Di Maio

Beppe Grillo : "Il mio ruolo non cambia". Vertice con Di Maio e Casaleggio a Roma : Beppe Grillo è arrivato a Roma. Arrivando all'Hotel Forum, alla domanda dei cronisti se con il M5S al governo il suo compito nel Movimento sia terminato, il garante M5S risponde "Ma state scherzando? Ditemi che state scherzando". Poco dopo Grillo è stato raggiunto in albergo da Davide Casaleggio assieme a Enrica Sabatini. In seguito è arrivato anche il leader del Movimento Luigi Di Maio a bordo della sua auto.

Anzaldi : foto Grillo a New York un insulto ai romani : Anzaldi: insulto a difficoltà cittadini su situazione rifiuti Roma – Di seguito quanto scritto su Instagram dal deputato del Pd, Michele Anzaldi. “La foto a New York in cui Grillo ride sulla spazzatura è un insulto alle difficoltà affrontate ogni giorno dai cittadini a cui lui dice di essere vicino”. “Mentre il caldo- spiega- si avvicina e la situazione dei rifiuti a Roma diventa di giorno in giorno peggiore, mentre i ...

Grillo ai romanisti : “Come vi invidio!” : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – “Quando vedo le vostre reazioni meravigliose mi viene veramente un senso di invidia, perché avete trovato il senso di equilibrio della vostra vita”. Lo sottolinea Beppe Grillo, in un video postato sulla sua pagina Facebook e intitolato “Anfamoni!”, nel quale commenta e ripete a squarciagola alcune espressioni che hanno caratterizzato il tifo giallorosso all’indomani della vittoria ...

Beppe Grillo sui tifosi della Roma dopo i festeggiamenti di ieri : 'vi invidio - che potete sfogare le frustrazioni della vita' : Beppe Grillo, comico genovese, ha commentato i festeggiamenti in quel di Roma dei tifosi giallorossi al settimo cielo dopo aver battuto il Barca 'Quando vedo le vostre reazioni meravigliose mi viene ...

Calcio : Grillo - invidio tifosi Roma che hanno trovato equilibrio vita : Roma, 11 apr. , AdnKronos, 'Quando vedo le vostre reazioni meravigliose mi viene veramente un senso di invidia, perchè avete trovato il senso di equilibrio della vostra vita'. Lo sottolinea Beppe ...

Beppe Grillo sogna di essere romanista : "Come vi invidio 'anfamoni" : "Romaaa, Romaaaaa. Foorrzzaaa Romaaaa. Ahhhh". Beppe Grillo si improvvisa romanista e, in un improvvisato romanesco, confessa in un video su Fb, intitolato NFAMONI! #forzaroma #daje, la sua 'sofferenza' di tifoso mancato. "Dio come vi invidioooo, voi che potete sfogarvi delle frustrazioni della vita con queste urla, e buttarvi nelle fontane. Io sento questa necessità di sfogarmi così.. ahhhhh...Ma non ce l'ho: non sono un tifoso, ...

Beppe Grillo a Roma : «Salvini? Se dice una cosa la mantiene» : «Salvini è uno che quando dice una cosa la mantiene, che è una cosa rara». Sono le parole di Beppe Grillo ai giornalisti lasciando l'Hotel Forum di Roma. LEGGI ANCHE:...

Beppe Grillo a Roma : 'Salvini? Se dice una cosa la mantiene' : 'Salvini è uno che quando dice una cosa la mantiene, che è una cosa rara'. Sono le parole di Beppe Grillo ai giornalisti lasciando l'Hotel Forum di Roma.

Beppe Grillo - la battuta durante il suo show a Roma : “Berlusconi vuole parlare con M5s perché è pieno di figa” : “Berlusconi, sta lì che vuole parlare con il M5s perché è pieno di figa… Che poi..sono tutte madri di famiglia!”. È la battuta fatta da Beppe Grillo sulle trattative in Parlamento durante il suo spettacolo Insomnia, in scena venerdì sera a Roma. Un richiamo alla questione delle “cene eleganti” di Arcore e alla volontà espressa negli scorsi giorni dall’ex cavaliere di dialogare con deputati e senatori Cinque ...

Roma - Grillo non si concede. Il comico assediato dai giornalisti : “Bambini andate a giocare un po’ più in là” : Beppe Grillo arriva all’hotel Forum di Roma in vista dello spettacolo che terrà nella Capitale venerdì e sabato sera. assediato dalle telecamere non concede domande e si limita ad una battuta sarcastica: “Bambini, andate a giocare più in là”, prima di scomparire dietro la porta di ingresso dell’albergo. L'articolo Roma, Grillo non si concede. Il comico assediato dai giornalisti: “Bambini andate a giocare un ...

Camere - Giulia Grillo (capogruppo M5s) : “No a Romani - non voteremo persone indagate o sotto processo” : “Vogliamo dare il via a questa legislatura, per questo ci siamo confrontati e continueremo a farlo con tutte le forze politiche. Allo stesso tempo però non veniamo meno ai nostri principi, per cui non voteremo persone indagate o sotto processo. Gli italiani hanno bisogno di risposte ai loro problemi, concentriamoci su quello”. Lo ha detto la capogruppo M5s alla Camera Giulia Grillo, a chi gli chiedeva un’opinione sulla ...

Roma - Grillo diserta il processo a Favia - l'ex m5s 'accusatore' : 'Stanno sfuggendo al processo che hanno voluto loro, anche oggi Beppe Grillo non si è presentato in Tribunale mentre io ero a Roma. E ormai certificato che quel che io sostenevo, ovvero che ci fosse ...

No - tu no : Olimpiadi a Torino - schiaffo di Grillo alla Raggi e Roma : Ora, però, le parole di Grillo hanno riaperto la partita, per quanto il mondo pentastellato sotto la mole non sia coeso di fronte all'ipotesi. Il consigliere comunale Marco Chessa apre: 'Ritengo che ...