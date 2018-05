Grey’s Anatomy 14×24 finale di stagione | trama e promo SPOILER

Prime foto dal finale di Grey’s Anatomy 14 - mistero al matrimonio di Alex e Jo : anticipazioni sull’ultimo episodio : La trama è già nota da qualche settimana, ma le Prime foto promozionali dal finale di Grey's Anatomy 14 regalano un'anteprima di ciò che il pubblico vedrà nell'ultimo episodio della stagione. La conclusione del quattordicesimo capitolo del medical drama si preannuncia agrodolce: dopo che April è riuscita a salvarsi da un drammatico incidente stradale e Arizona ha scelto di trasferirsi a New York per stare con sua figlia e aprire lì un centro ...

Grey’s Anatomy 14×23 delinea l’addio a April e Arizona - Sarah Drew racconta l’emozione della quasi-morte (foto e video) : L'episodio di Grey's Anatomy 14x23 ha cominciato a delineare gli addii ai personaggi di April e Arizona che si consumeranno nel finale di stagione in onda negli Stati Uniti il 18 maggio. Da un lato la scelta volontaria di Arizona di lasciare il Grey Sloan Memorial Hospital per raggiungere New York e stare vicina alla figlia Sofia crescendola con l'ex moglie Callie, dall'altro l'esperienza di quasi-morte di April che probabilmente avrà ...

Grey’s Anatomy - April in bilico tra la vita e la morte : ROMA – È morta o non è morta? Si sono svegliati con questo pensiero stamattina i fan di April di Grey’s Anatomy. Il suo destino si è compiuto sulle note di Chasing Cars degli Snow Patrol. Chi segue il medical drama dall’inizio sa bene che quel brano è la colonna sonora delle morti di quasi tutti […] L'articolo Grey’s Anatomy, April in bilico tra la vita e la morte proviene da NewsGo.

Ellen Pompeo contro il bullismo dei fan di Grey’s Anatomy : “Tredicenni ipocriti su Jessica Capshaw e Sarah Drew” : Ellen Pompeo è nota per non avere peli sulla lingua, anche nei confronti del suo affezionato pubblico: col malcontento generale suscitato dalla notizia che le colleghe Sarah Drew e Jessica Capshaw (April Kepner e Arizona Robbins nella serie) non sarebbero tornate nella prossima stagione di Grey's Anatomy, il clima sui social nelle discussioni intorno alla longeva serie ABC è diventato sempre più avvelenato. Prima ci sono stati i sospetti e le ...

Il ricovero di April in Grey’s Anatomy nel primo video sneak peek dell’episodio 14×23 : quale incidente per la Kepner? : Il primo sguardo all'episodio 14x23, che presumibilmente chiarirà la sorte di April in Grey's Anatomy, mostra il ricovero della Kepner in ospedale dopo quello che sembra a tutti gli effetti un incidente stradale. A ritrovare la dottoressa pare essere la polizia di Seattle, che allerta l'ambulanza: ad identificarla è Owen, suo mentore e amico, che la soccorre per primo. April arriva in ospedale in ipotermia, senza polso né parametri vitali: ...

In Grey’s Anatomy 14 su FoxLife il fantasma di Ellis e quello di Trump : anticipazioni episodi 7 e 14 maggio : Continua la programmazione di Grey's Anatomy 14 su FoxLife con l'anteprima assoluta italiana della stagione attualmente in corso negli Stati Uniti del medical drama di Shonda Rhimes, appena rinnovato per una quindicesima stagione. La protagonista Meredith Grey, in questa seconda parte di stagione, è alle prese con la sua ricerca sull'autorigenerazione di microfegati, che potrebbe rivoluzionare la medicina dei trapianti e farle vincere ...

La morte di April in Grey’s Anatomy smentita dal cast? Il video promo shock 14×23 apre al finale di stagione : Tutto nel promo dell'episodio 14x23 lascerebbe pensare alla morte di April come soluzione per la sua uscita di scena da Grey's Anatomy 14, ma il video confezionato ad hoc per spaventare il pubblico sembra - fin troppo palesemente - un tranello per indurre gli spettatori a pensare ad un epilogo tragico della vicenda. In realtà negli ultimi giorni la protagonista del medical drama Ellen Pompeo ha rassicurato tutti sostenendo che gli addii ai ...

La mamma di Alex in Grey’s Anatomy 14×22 - episodio diretto da Jesse Williams che anticipa il destino di Arizona (promo 14×23) : Mancano due episodi al finale di stagione, che segna l'addio di April e Arizona, e la presenza della madre di Alex in Grey's Anatomy 14x22 appare come l'unica cosa più interessante al momento. Restano un paio di appuntamenti alla conclusione di una stagione altalenante, partita col piede giusto ma che lentamente si è persa per strada. Mentre il destino di Arizona sembra più limpido e felice, come si deduce dagli ultimi minuti di Grey's Anatomy ...

Grey’s Anatomy - finale tragico per April Kepner? : Indietro 4 maggio 2018 2018-05-04T15:05:28+00:00 ROMA – Non promette niente di buono il promo dell’episodio numero 23 di Grey’s Anatomy 14. Già dal titolo, Cold as ice – Freddo come il ghiaccio, prometteva notizie nefaste. Ora è il promo a confermarle. Protagonista April Kepner, prossima all’uscita dalla serie tv. Come da anni, ormai, Shonda Rhymes […]

Grey’s Anatomy 14×23 - il promo rivelatore su April : Non è una novità che due personaggi storici del medical drama Grey’s Anatomy usciranno di scena alla fine della quattordicesima stagione. Sarah Drew (April) e Jessica Capshaw (Arizona) non faranno parte del cast della 15esima stagione. La domanda che quindi si pongono i fan è semplice: come usciranno di scena? Shonda Rhimes c’ha abituato ad addii splatter così come arrivederci soft, ma tra un incidente mortale (come quello capitato ...

Ellen Pompeo : «Grey’s Anatomy uccide chi si comporta male» : comportati bene e Grey’s Anatomy ti farà uscire di scena in maniera dolce, dignitosa, alla tua altezza. comportati male e Grey’s Anatomy scatenerà su di te una morte violenta, ingiusta, senza appello. Parola di Ellen Pompeo, colei che da quattordici anni veste il camice bianco di Meredith Grey, angelo biondo del Memorial Hospital, luce degli occhi di Shonda Rhimes, creatrice e showrunner onnipotente, che tiene il destino dei suoi ...

Grey’s Anatomy 14×23 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×23 Cold as Ice va in onda giovedì 10 maggio 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×23: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della quattordicesima stagione si intitola Cold as Ice, ossia letteralmente ...

Prima foto del matrimonio di Jo e Alex in Grey’s Anatomy 14 : volti sconvolti e annunciati colpi di scena : Prima foto del matrimonio di Jo e Alex in Grey's Anatomy 14 e finalmente i fan potranno mettere il vestito buono per prendere parte alle nozze più attese degli ultimi anni. Quest'anno l'amore è stato al centro del medical drama firmato da Shonda Rhimes ma non ha dato le soddisfazioni di un tempo, anzi. Le lamentele non sono mancate soprattutto per la questione April-Jackson, ma il finale di Grey's Anatomy 14 promette soddisfazioni a tutti ...

Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo : “L’attore sbaglia? Uccidiamo i personaggi”... Seriously? : Grey's Anatomy 14 si avvia a conclusione: l'ultima puntata, la 24esima, andrà in onda negli USA il prossimo 17 maggio e segnerà l'addio di due personaggi ormai storici come Arizona Robbins, che ha il sorriso di Jessica Capshaw e ha debuttato nella quinta stagione, e April Kepner, entrata nella sesta stagione e interpretata da Sarah Drew.prosegui la letturaGrey’s Anatomy, Ellen Pompeo: “L’attore sbaglia? Uccidiamo i personaggi”... ...