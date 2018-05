Grande Fratello | ' è morto un nostro caro amico' | Filippo e Danilo | il dramma e lo sfregio

Aida Nizar/ Grande Fratello 2018 - il messaggio social : "Ho insegnato a tutti a lottare per i propri sogni" : Aida Nizar ha lasciato il Grande Fratello 2018 dopo l'eliminazione della scorsa settimana ma le polemiche continuano, il messaggio social: "Ho insegnato a tutti a lottare per i propri sogni"(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:11:00 GMT)

“Cachet mostruoso”. Ecco quanti soldi ha preso Aida Nizar per partecipare al Grande Fratello : Concorrenti particolari, quest’anno, al Grande Fratello. Ma il più discusso, almeno finora, è sicuramente Aida Nizar, il ciclone arrivato dalla Spagna a mettere scompiglio nella Casa più spiata d’Italia. Non si può certo dire che non ci sia riuscita la 42enne che non si separa mai dalla sua costosissima Montblanc. Nel giro di 3 settimane, perché tanto è durata la sua esperienza al reality di Barbara D’Urso, ha fornito ...

Grande Fratello - lo sponsor contro il programma : 'Non si può tacere davanti a quella roba' - caos a Mediaset : Grossi guai al Grande Fratello 15 : troppo trash nel programma , di enorme successo, di Barbara D'Urso , così gli sponsor fuggono. Il sito specializzato trashitaliano.it , infatti, rivela che non ...

Grande Fratello - Simone non lo sa - ma ecco che ha fatto Stefania Pezzopane il giorno del loro anniversario : Tra i concorrenti poco Nip del Grande Fratello di Barbara D’Urso c’è anche Simone Coccia Colaiuta. Non che sia proprio un personaggio famoso in tutto il mondo, ma nel suo piccolo sono anni che fa parlare di sé soprattutto per via della sua relazione con la parlamentare Stefania Pezzopane, già senatrice ed ex presidente della provincia de L’Aquila. Una storia d’amore che, a prescindere dall’avventura di lui ...

Grande Fratello 15 : gli sponsor in fuga dal reality per gli atti di bullismo : In BELLAOGGI lavoriamo quotidianamente per proporre un mondo di bellezza, unico, concreto ed accessibile a tutti. Siamo convinti che la bellezza non potrà mai esistere accanto a nessuna forma di ...

Grande Fratello 15 : gli sponsor in fuga dal reality. Il comunicato stampa di Bella Oggi : Il Grande Fratello 15 al centro della bufera: gli sponsor principali del reality di canale 5 sono in fuga! Non accettano che atti di bullismo possano passare come la normalità e si dissociano dal programma condotto da Carmelita D’Urso. Grande Fratello 15: il comunicato stampa di Bella Oggi Uno tra gli sponsor più rappresentativi del reality è l’azienda di Make Up, Bella Oggi. Ieri sera ha postato sulla piattaforma di Mark Zuckerberg (facebook) ...

Grande Fratello 2018 - Cristiano Malgioglio : "Aida? Le vere star sono altre" E a Bobby Solo... : Prosegue, a distanza, il duello tra Cristiano Malgioglio e Aida Nizar, rispettivamente opinionista ed ex concorrente del Grande Fratello 15. In un'intervista, rilasciata al settimanale Nuovo (forse prima della riappacificazione in diretta tv), il cantautore ha fatto un ritratto esaustivo della sua ormai ex rivale, a cui ha offerto addirittura di prendere parte al suo prossimo videoclip musicale in qualità di protagonista: E' una ...

Grande Fratello 2018 - la mamma di Angelo Sanzio : "Voglio che riveli il suo lato spirituale" : La signora Mary, mamma di Angelo Sanzio, concorrente del Grande Fratello 15, al settimanale Diva e Donna, ha svelato aspetti inediti del figlio che, in poche settimane, è riuscito a conquistare l'affetto e la simpatia degli altri compagni d'avventura: Mio figlio è sensibile ma fino a oggi le persone hanno conosciuto solo il suo aspetto esteriore. Voglio che riveli il suo lato spirituale. ...

il Ken umano - Rodrigo Alves/ Torna nel salotto della D'Urso dopo il commovente addio al Grande Fratello 2018 : Rodrigo Alves, il Ken umano pronto a fare il suo ritorno nel salotto di Barbara D'Urso dopo il commovente addio dei ragazzi della Casa del Grande Fratello 2018(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 07:00:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Mariana contro Luigi - ancora scintille : "Fuori di qua non sarai nulla!" : Grande Fratello 2018, è ancora scontro tra Mariana Fallace e Luigi Favoloso. La napoletana furiosa: "Sei un provocatore, fuori da qui non vali nulla!"(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 06:20:00 GMT)

Grande Fratello - nuovo veleno contro Aida : "Manipolatrice e ingestibile. Pessima figura della Spagna" (Video) : Nonostante la sua eliminazione, avvenuta martedì scorso, nella casa del Grande Fratello tiene ancora banco il ciclone Aida.Angelo, Simone Coccia e Lucia Bramieri si sono ritrovati sul divano per parlare della loro ex coinquilina, non lesinando critiche e feroci attacchi verso la spagnola.Lucia ha fatto notare come il suo carattere strabordante abbia rappresentato un pericolo per tutti i concorrenti. “Dieci minuti o un quarto d’ora poteva ...

Grande Fratello : accuse alla produzione del Gf Video : Il Grande Fratello è un reality da sempre to dagli italiani. Il merito è senza dubbio di coloro che decidono di varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia. Purtroppo quest'edizione è al centro delle polemiche per via di alcuni atti di bullismo compiuti ai danni di Aida Nizar, la donna iberica nota per il suo carattere esuberante e provocatorio. Alcuni hanno oltrepassato il limite, come Luigi Favoloso, il quale ha nascosto l'agenda che ...

Grande Fratello 15 - sponsor interrompe partnership per i comportamenti dei concorrenti : Vi ricorderete sicuramente di scene idilliache con Valeria Marini all'interno della casa del Grande Fratello (nella sua edizione Celebrity), intenta ad incipriarsi davanti allo specchio oppure Simona Izzo pronta ad imbellettarsi. Insomma tutte le donne delle ultime edizioni del reality vip e non, sono passate almeno una volta davanti al bancone dei trucchi di una nota marca per una risistemata. Ebbene, dimenticate quelle scene, perché gli ...

Cellulare al Grande Fratello : il nuovo video di Striscia la notizia : C’è un Cellulare al Grande Fratello? La segnalazione di Striscia la notizia Nuova segnalazione di Striscia la notizia sul Grande Fratello di Barbara d’Urso. Il tg satirico di Antonio Ricci ha mostrato un video nel quale alcuni concorrenti del reality show parlano della presenza di un Cellulare nella Casa di Cinecittà. In particolare, come potete […] L'articolo Cellulare al Grande Fratello: il nuovo video di Striscia la notizia ...