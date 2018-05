Grande Fratello | accuse alla produzione del Gf

Blastingnews

(Di venerdì 11 maggio 2018) Ilè un reality da sempre to dagli italiani. Il merito è senza dubbio di coloro che decidono di varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia. Purtroppo quest'edizione è al centro delle polemiche per via di alcuni atti di bullismo compiuti ai danni di Aida Nizar, la donna iberica nota per il suo carattere esuberante e provocatorio. Alcuni hanno oltrepassato il limite, come Luigi Favoloso, il quale ha nascosto l'agenda che Aida usa per imparare le parole italiane e ha contestato le sue abitudini alimentari. In poche parole l'ex di Nina Moric ha perso le staffe quando lei ha spalmato della marmellata su una pizza. 'È come se vado in Spagna a ca***re sulla Sagrada famiglia! In non lo faccio, quindi tu la marmellata sulla pizza non la metti davanti a me. Te la mangi a casa tua, ma qui sei in Italia e tu ci metti la marmellata sopra?'. Queste affermazioni ...