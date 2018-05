Grande Fratello 2018 | Alessia Preti in bagno sul wc Immagini in onda per errore | la

Grande Fratello hot : telecamera sbagliata - in onda le immagini di Alessia Prete sul wc : 'Inconveniente tecnico' al Grande Fratello. Per un errore sono state trasmesse alcune immagini di una telecamere di sicurezza posizionata nel bagno della Casa . E sul wc in quel momento era seduta ...

“Ecco quanto si guadagna al Grande Fratello”. L’indiscrezione che scatenerà un mare di polemiche : Tempi duri per i reality show, sempre più nel mirino degli utenti in un girotondo continuo di accuse, polemiche e insinuazioni. Il 2018 si era aperto, non a caso, con una delle edizioni più tormentate de L’Isola dei Famosi, che aveva visto l’espulsione di Francesco Monte a causa del cosiddetto “canna-gate” e una serie infinita di controversie legate prima all’omofobia, poi al sessismo di alcuni naufraghi, ...

Grande Fratello 15 si scusa per le immagini di Alessia in bagno sul water (FOTO) : Per un errore tecnico sono stati trasmessi per pochissimi secondi immagini di una telecamera di sicurezza posizionata nel bagno della Casa. La produzione di “Grande Fratello” si scusa con il pubblico e con la diretta interessata per l'accaduto.Questo il messaggio diffuso dall'ufficio stampa del Grande Fratello 15 tramite mail, agenzie di stampa e social. L'episodio si riferisce a quanto accaduto alcune ore fa quando per alcuni secondi ...

Grande Fratello - in onda per sbaglio le immagini di Alessia Prete in bagno : 'Inconveniente tecnico' al Grande Fratello. Per un errore sono state trasmesse alcune immagini di una telecamere di sicurezza posizionata nel bagno della Casa. E sul wc in quel momento era seduta ...

Grande Fratello 15 - alcuni sponsor interrompono la partnership per i comportamenti dei concorrenti : UPDATE 11/05 17:50: Il pellegrinaggio dei marchi che fuggono dal GF continua, oltre la marca di cosmetici Bellaoggi che ha deciso di levare il suo marchio dal Grande Fratello 15, e dopo i richiami di altri sponsor come Salumi Beretta e Cucine Aran, anche il brand Acqua Santa Croce ha scelto di interrompere la partnership con la trasmissione per gli stessi motivi. Questo è il comunicato ufficiale:prosegui la letturaGrande Fratello 15, ...

Stefania Pezzopane e il messaggio d'amore per Simone Coccia al Grande Fratello. Lui risponde così : Insomma, la senatrice sembrerebbe non essere stata affatto toccata dalle polemiche sulle presunte infedeltà di Simone e avrebbe deciso di ribadire davanti al mondo social che la loro storia va avanti ...

Grande Fratello - immagini di Alessia Prete in bagno : la produzione si scusa : Grande Fratello 2018: trasmesse per errore le immagini di Alessia Prete in bagno, mentre era intenta a fare i suoi bisogni Una nuova bufera si abbatte sul Grande Fratello. Poche ore fa sono state mandate in onda su Mediaset Extra le immagini di Alessia Prete in bagno, mentre era intenta a fare i suoi bisogni. […] L'articolo Grande Fratello, immagini di Alessia Prete in bagno: la produzione si scusa proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello - quanto prendono i concorrenti con Barbara D'Urso - e con Alessia Marcuzzi - : Non è cambiata solo la conduzione al Grande Fratello quest'anno ma anche le buste paga dei concorrenti. Secondo quanto riporta Dagospia , nelle edizioni condotte da Alessia Marcuzzi gli inquilini ...

Anticipazioni Grande Fratello - Aida ritorna in casa : la verità sul passato choc : Per Aida Nizar si prepara il ritorno nella casa del Grande Fratello 2018. La scorsa settimana la concorrente spagnola è stata eliminata dal pubblico da casa con il televoto anche se la sua uscita dalla casa di Cinecittà ha scatenato non poche polemiche, dato che in moltissimi sul web sostengono la bella Aida e si sono scagliati contro questa decisione del pubblico che ha scelto di salvare Luigi Favoloso nonostante gli atteggiamenti da bullo che ...

Grande Fratello 15 - Baye Dame commenta l'eliminazione di Aida Nizar : All'interno del Grande Fratello 15 se le sono dette di tutti i colori, con tanto di squalifica immediata e nomination d'ufficio per reciproche offese. Ora che sono entrambi fuori dalla casa più spiata d'Italia, Baye Dame e Aida Nizar avranno sicuramente modo di chiarirsi, magari dai divani di Barbara D'Urso, ma nel frattempo l'ex drag queen di Muccassassina ha voluto commentare sui social l'inattesa eliminazione della spagnola. prosegui ...

Bufera sul Grande Fratello 15 : saltano gli accordi economici - rischio chiusura? : Esplode la Bufera sul Grande Fratello 2018 dopo i terribili atti di violenza che si sono verificati nel corso di queste settimane, i quali hanno portato gli sponsor che finanziano la trasmissione condotta da Barbara D'Urso ad interrompere la collaborazione. E' la prima volta nella storia del reality show che nonostante gli ottimi ascolti registrati in prime time e in daytime, gli sponsor decidono di interrompere di punto in bianco gli accordi ...

Grande Fratello 15 | Daytime | Puntata 11 maggio 2018 : ...

Grande Fratello 15 | Daytime | Puntata 11 maggio 2018 | In diretta : [live_placement] Grande Fratello 15 è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Barbara D'Urso con la partecipazione di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo nel ruolo di opinionisti, ogni martedì sera.Oltre alla Puntata in onda in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il Daytime nelle varie finestre in onda sulla reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello 15 | Daytime | Puntata 11 maggio 2018 | In diretta ...

Grande Fratello 15 - gli sponsor si dissociano dal reality e alcuni ritirano la sponsorizzazione : La rivolta degli sponsor (per la gioia della concessionaria pubblicitaria). Dopo esser stato investito dall’hashtag #AdiosGF15 giunto ai vertici dei trends di Twitter dopo l’eliminazione della spagnola Aída Nízar, il Grande Fratello 15 deve fare i conti con le proteste degli inserzionisti. Gli atteggiamenti aggressivi e ricchi di odio che hanno caratterizzato le dinamiche delle ultime settimane nella Casa di Cinecittà non sono ...