Grande Fratello 15 nei guai | sponsor si dissociano

Bufera sul Grande Fratello 15 : saltano gli accordi economici - rischio chiusura? Video : Esplode la Bufera sul Grande Fratello 2018 dopo i terribili atti di violenza che si sono verificati nel corso di queste settimane [Video], i quali hanno portato gli sponsor che finanziano la trasmissione condotta da Barbara D'Urso ad interrompere la collaborazione. E' la prima volta nella storia del reality show che nonostante gli ottimi ascolti registrati in prime time e in daytime, gli sponsor decidono di interrompere di punto in bianco gli ...

Grande Fratello - Satti-Favoloso : il crollo. Veronica si è fidata - poi ha scoperto la verità su Luigi : Sembrava che al Grande Fratello tra una litigata, un bacio e qualche doccia trash fosse nato un sentimento sincero: l’amicizia. Ma le cose tra Veronica Satti e Luigi favoloso si sono messe male. A quanto sembra la figlia di Bobby Solo ha preso molto male un comportamento dell’ex di Nina Moric. In particolare, non avrebbe preso bene il fatto che l’imprenditore abbia prima nominato Mariana e poi tentato in tutti i modi di ...

Grande Fratello : la regia inquadra il bagno ma c’è Alessia sul wc. La produzione si scusa : GF15 - Alessia Prete Mentre è in atto il fuggi fuggi generale degli sponsor del Grande Fratello 2018 (qui per saperne di più), un nuovo imbarazzante episodio segna questa già discussa edizione. Una svista sicuramente non voluta ma non per questo meno grave: per circa due secondi durante la diretta streaming, la seconda regia ha mostrato una concorrente mentre era seduta sul wc. Si tratta di Alessia Prete, la giovane piemontese che da qualche ...

Francesca Cipriani rivela a Pomeriggio 5 : «Al Grande Fratello c'è un marpione - mi mandava messaggini hot» : Scoop a Pomeriggio 5. Mentre si sta per concludere la pagina dedicata al Grande Fratello , Francesca Cipriani lancia una 'bomba', Barbara D'Urso le dice che è finito il tempo, ma ormai l'indiscrezione ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso e la mancanza di Nina Moric : «La sento ancora mia - la vorrei vedere» : Nostalgia al Grande Fratello . Luigi Favoloso sente la mancanza di Nina Moric e in un confessionale inedito, mandato in onda oggi a Pomeriggio 5 , chiede aiuto agli autori per tentare un ...

Grande Fratello 15 - Aida Nizar dopo l'eliminazione : "Non meritavo di uscire" : Il ciclone Aida colpisce ancora, ma fuori dalla casa. La scatenata gieffina spagnola vuole far parlare ancora di se, e lo fa a pochi giorni dalla sua eliminazione tanto discussa dal Grande Fratello 15. La Nizar non abbandona bensì rilancia! Con un lungo messaggio pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram, Aida ha spiegato il suo umore, di certo non brillante come lei vuole far vedere davanti alle telecamereQuesta è una delle ...

Grande Fratello - Patrizia Bonetti : 'Gianluca Vacchi a letto è un toro' : Patrizia Bonetti , eliminata dal Grande Fratello ha rivelato che il suo ex Gianluca Vacchi a letto è un ' toro '. L'ex inquilina del reality, ha anche parlato dei suoi tradimenti e del regalo più ...

“Ecco quanto si guadagna al Grande Fratello”. L’indiscrezione che scatenerà un mare di polemiche : Tempi duri per i reality show, sempre più nel mirino degli utenti in un girotondo continuo di accuse, polemiche e insinuazioni. Il 2018 si era aperto, non a caso, con una delle edizioni più tormentate de L’Isola dei Famosi, che aveva visto l’espulsione di Francesco Monte a causa del cosiddetto “canna-gate” e una serie infinita di controversie legate prima all’omofobia, poi al sessismo di alcuni naufraghi, ...

Grande Fratello 15 si scusa per le immagini di Alessia in bagno sul water (FOTO) : Per un errore tecnico sono stati trasmessi per pochissimi secondi immagini di una telecamera di sicurezza posizionata nel bagno della Casa. La produzione di “Grande Fratello” si scusa con il pubblico e con la diretta interessata per l'accaduto.Questo il messaggio diffuso dall'ufficio stampa del Grande Fratello 15 tramite mail, agenzie di stampa e social. L'episodio si riferisce a quanto accaduto alcune ore fa quando per alcuni secondi ...