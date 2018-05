Governo | su cosa avrà l' ultima parola Sergio Mattarella

Sergio Mattarella - i dubbi del Quirinale sul contratto di Governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : cosa manca : Tra M5s e Lega tutto fatto. Tranne il contratto di governo da presentare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Al di là delle ironie, la riunione-fiume di giovedì tra i grillini Luigi Di ...

Governo - cosa devono fare Lega e M5s per tenere fuori Berlusconi : ecco il decalogo per archiviare il delinquente : Ci sono misure che non hanno bisogno di coperture finanziarie, ma soltanto di volontà politica. Si capirà presto se il Governo Cinque Stelle-Lega riuscirà a offrire il “cambiamento” o se sarà ostaggio di Silvio Berlusconi, socio occulto della maggioranza con l’astensione promessa da parte di Forza Italia. ecco 10 punti su cui si misurerà la coerenza dei Cinque Stelle e la loro autonomia dall’ex-Cavaliere. COMMISSIONI. Andranno ai Berlusconiani ...

Governo - Renzi : "Tocca a loro - ma cosa diranno a chi farà la fila per il reddito di cittadinanza?" : Tre giorni per il Governo Lega-M5s. Matteo Salvini e Luigi Di Maio trattano, ma per il premier pensano a un nome terzo (in...

Cosa chiederà Mattarella al nuovo Governo : La politica estera, l'Europa, i migranti: Il Capo dello Stato concede tempo ai partiti, ma vuole una verifica puntuale del programma e dei ministri scelti

Pensioni - addio alla Fornero? Cosa può cambiare col Governo Lega-M5s : Con l’accordo Lega-5 Stelle diremo addio alla legge Fornero? È ancora presto per dirlo, ma è lecito immaginare che Salvini e Di Maio non intendano retrocedere dal proposito -...

Governo - Salvini : qualunque cosa accada non si rompono le alleanze : Per poter giungere ad un accordo con il M5s per la formazione di un Governo "è fondamentale che l'alleanza" del centrodestra "rimanga". Così Matteo Salvini ribadisce la sua posizione sul rapporto con ...

Governo - Salvini vede Di Maio : "Entro 24 ore avrò qualcosa da dire" : Più tempo, almeno un altro giorno. Lega e Movimento 5 Stelle trattano a oltranza e, dopo le punzecchiature a distanza, scelgono il faccia a faccia. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati ...

Governo - Salvini : entro 24 ore conto di avere qualcosa da dire : Riprese le "trattative" tra M5s e Lega per la formazione di un Governo politico. "entro 24 ore conto di avere qualcosa da dire", ha detto Matteo Salvini ai cronisti uscendo da Montecitorio. A chi gli ...

Governo - cosa accade adesso | : Tra le ipotesi, un accordo dei partiti per un esecutivo politico o un Governo del presidente. Altrimenti, voto a luglio o in autunno. Nel totonomi per il primo ministro, Sabino Cassese e Carlo ...

Scacco matto a Berlusconi - Enrico Mentana : 'Ora decide lui cosa ne sarà del Governo' : ' Silvio Berlusconi scelga la sua sorte e quella della legislatura '. Enrico Mentana , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 , commenta l'empasse istituzionale con il richiamo a un governo ...

Governo - l'idea di un premier donna e il voto sotto l'ombrellone : cosa succede ora : E’ il 22 luglio la prima data utile per votare, ma prima il presidente della Repubblica affiderà la gestione della fase elettorale a un Governo “di garanzia” e non “di parte”, &ldquo...

Governo - si torna al voto. Cosa abbiamo imparato da questi - non inutili - due mesi : Bene! Bravi! Bis! Permanendo il mexican standoff, fallito l’utilizzo del decanter del Quirinale, si torna alle urne o a luglio, o a settembre, o a dicembre. Che Cosa abbiamo capito e che Cosa abbiamo imparato da questi, non inutili, due mesi? 1. C’è una forza politica che ha rinunciato ad andare al Governo, forse perfino a guidarlo perché non intende sedere nella stessa barca con Silvio Berlusconi. Mica una roba da ridere. L’ultimo a ...

Ancora senza Governo - cosa succede adesso : (Foto: Alessandra Benedetti/Corbis/Getty Images) Anche l’ennesimo giro di consultazioni non ha dato il risultato sperato. L’Italia non avrà a breve un Consiglio dei ministri. Poche e laconiche le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine dei colloqui di lunedì 7 maggio: “Non si può attendere oltre, è doveroso dare vita a un nuovo governo”. Non c’è possibilità di creare una maggioranza politica. Lega e M5S ...