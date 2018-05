Governo | Salvini-Di Maio | atteso nuovo vertice Distanze su premier

Governo - Berlusconi : 'Vediamo come va - Salvini non ha tradito' : "Non voglio fare nessuna dichiarazione, non è il caso. Vediamo come vanno le cose". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha commentato il dialogo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per ...

Salvini-Di Maio - domani incontro a Milano per chiudere l accordo di Governo. Ma l intesa sul premier è lontana : ROMA - Secondo round finito, e il nome del premier ancora non c'è. 'Servirà un altro incontro per il programma', ha detto Matteo Salvini al termine del faccia a faccia con Di Maio, in mattinata alla ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini. Berlusconi : speriamo non mettano patrimoniale : Ribadiamo però la necessita' di mettere in discussione alcuni trattati e soprattutto dobbiamo avere in Europa una posizione politica autorevole da Paese importante quale siamo". Tajani: in Ue grande ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini. Berlusconi : spero non vadano avanti | : Il secondo faccia a faccia tra i due leader è servito per trovare nuovi punti di intesa sui temi per arrivare ad un contratto per un esecutivo M5s-Lega. "Ancora non si parla di nomi", spiega il capo ...

Governo - Berlusconi : “Speriamo che Di Maio e Salvini non vadano avanti perché mettono la patrimoniale” : Non si sente tradito da Matteo Salvini ma spera che il dialogo tra Lega e Movimento 5 stelle s’interrompa presto. Il motivo? Ha paura che il nuovo Governo introduca una tassa patrimoniale. Silvio Berlusconi confessa i suoi timori. E a quarantotto ore dal “passo di lato” che ha consentito l’apertura formale del dialogo tra Luigi Di Maio e Salvini torna a commentare l’attuale situazione politica mentre visitava la ...

Governo Lega-M5s - Silvio Berlusconi : 'No - non mi sento tradito da Matteo Salvini' : Silvio Berlusconi non si sente tradito dal segretario della Lega Matteo Salvini. Il leader di Forza Italia, presente a Amart, mostra mercato dell'antiquariato al Museo della Permanente a Milano, ...

Sergio Mattarella - i dubbi del Quirinale sul contratto di Governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : cosa manca : Tra M5s e Lega tutto fatto. Tranne il contratto di governo da presentare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Al di là delle ironie, la riunione-fiume di giovedì tra i grillini Luigi Di ...

Il Governo di Di Maio e di Salvini? Medicina amara da buttar giù Per la finanza meglio del voto estivo : L'ingovernabilità a seguito di nuove elezioni, paventata dal presidente della Repubblica Sergio MAttarella nel suo discorso di lunedì al Quirinale, è sicuramente lo scenario che la finanza italiana e quella internazionale vogliono evitare. Segui su affaritaliani.it

Governo - Di Maio-Salvini - un nuovo vertice domani a Milano : nuovo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini . "Quando abbiamo qualcosa da dire lo diremo", si è limitato a questa risposta il leader della Lega dopo l'incontro rispondendo alla domanda se sia ...

Salvini da Di Maio - un’ora a colloquio «Nel contratto di Governo anche conflitto di interessi» : Casaleggio: «Voto degli iscritti sarà vincolante all’accordo». Il leader leghista: vicini ad un accordo. Renzi: da loro promesse folli, ora le realizzino

Fornero : non ho fiducia in Governo con Salvini ministro o premier : Torino, 11 mag. , askanews, 'Io non ho fiducia in un governo che abbia Salvini come ministro o premier'. Cosi' l'ex ministro Elsa Fornero, intervenuta alla presentazione del libro di Giovanni Floris '...