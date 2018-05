Governo | sale l' opzione ' premier terzo' Dal Colle paletti su economia e Europa

Governo - sale l’opzione “premier terzo” : Gli annunci sul nuovo esecutivo arrivano in serata dal braccio destro di Di Maio, Vincenzo Spadafora. I due leader si incontreranno nuovamente oggi. Ma l’intesa sul premier non è ancora stata raggiunta.

Toto- Governo . Belloni in pole - sale Rossi al Tesoro : Sergio Mattarella potrebbe affidare domani pomeriggio l'incarico per formare quel governo di "garanzia" annunciato ieri. E nel riserbo totale del Quirinale impazza il toto-nome. Rumours parlamentari ...

CRISI DI Governo / Bernabè - il "tecnico" amico di Carrai (Renzi) e Casaleggio sr : Alcuni insospettabili lavorano contro la soluzione della CRISI . Una resistenza travestita da desistenza, fatta d'acciaio rivestito di gomma. Il ruolo di Gentiloni, Renzi e B. NICOLA BERTI(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ I poteri forti all'attacco nei vuoti di GOVERNO , di N. BertiBANCHE E POLITICA/ Il venerdì nero dei banchieri e i magistrati nell'Italia di mezzo, di N. Berti

SALVINI - “ Governo TREGUA CON M5S” : SONDAGGI - LEGA SALE AL 21%/ Elettori Di Maio : subito elezioni al 60% : SONDAGGI politici di Piepoli, intenzioni di voto e scenari di governo: crescita LEGA al 21%, M5s resta al 33%. Centrodestra SALE al 39%, nuovo voto meglio dell'esecutivo SALVINI -Di Maio (Pubblicato il Fri, 04 May 2018 18:35:00 GMT)

DI MAIO “ELEZIONI A GIUGNO” - LO STOP DEL QUIRINALE/ Governo - ‘sale’ Salvini : Renzi fa ‘scoppiare’ il Pd : Di MAIO , "Elezioni a giugno": il QUIRINALE lo boccia, Salvini sale nelle ipotesi di Governo . Le ultime notizie, con Renzi che ha spaccato il Pd: "ci vuole ora un Congresso"(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 12:47:00 GMT)

Nuovo Governo - oggi Fico incontra ancora Pd e M5S. Poi sale al Colle - : Il presidente della Camera dovrà capire se i due partiti confermano l'apertura al dialogo. Poi chiederà a Mattarella più tempo per tentare stretta. Dem divisi su intesa. Berlusconi: "Gente si sente ...

Cottarelli : spread non sale con Governo M5S-Lega ma con shock sì : Roma, 21 apr. , askanews, Un eventuale governo M5S-Lega 'credo che al momento non causerebbe un aumento dello spread , perché i mercati sono narcotizzati dalla Bce e poi perché c'è crescita'. Lo ha ...

Governo - restano veti e sale la tensione : 9.15 La presidente del Senato Casellati riferisce oggi al capo dello Stato Mattarella l'esito dei due giorni di consultazioni con il M5S e il centrodestra. Dopo l'incontro a Palazzo Giustiniani, la coalizione del centrodestra aveva manifestato ottimismo per voce del leader della Lega Salvini:"Via i veti , andiamo a governare". Poi, la frenata di Di Maio:non possiamo arrivare a trattare con Berlusconi, ma "non siamo ostili a un appoggio esterno ...

Per Casaleggio sacrificare Di Maio val bene un Governo : L'imprenditore erede punta a un esecutivo con il centrodestra, ma Forza Italia dovrà avere solo ministri tecnici. E il candidato premier? Si può cambiare

Di Maio giovane premier? Diktat A volerlo solo Grillo e Casaleggio Vero problema per il nuovo Governo : Piero Ignazi sostiene giustamente, su “Repubblica”, che la situazione politica non si sbloccherà finché Luigi Di Maio non rinuncerà all’assurda – e costituzionalmente infondata – pretesa di essere nominato primo ministro. Una richiesta, Segui su affaritaliani.it