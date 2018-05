Governo | Roberto Calderoli verso un ministero | una nomina decisiva per mantenere l' asse

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>Ora tocca al MoVimento 5 Stelle : 13.15 - Con un po' di ritardo sulla tabella di marcia, la delegazione del MoVimento 5 Stelle è appena giunta a Montecitorio per il secondo giro di consultazioni col Presidente della Camera Roberto Fico. Insieme a Luigi Di Maio ci sono ancora Danilo Toninelli e Giulia Grillo. L'incontro non dovrebbe durare più di 30 minuti.#Consultazioni2018: il Presidente @Roberto_Fico incontra in questo momento a Montecitorio la delegazione del @Mov5Stelle. ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>Concluso l'incontro con il Pd. Alle 13 il M5S : 11.45 - Tra poco, dopo una breve pausa, Roberto Fico riceverà la delegazione del Movimento 5 Stelle per l'ultimo appuntamento di questo giro di consultazioni.11.38 - Dopo un saluto al Presidente Emerito Giorgio Napolitano, ricoverato in ospedale, Maurizio Martina ha conferma un passo avanti e anticipato che ogni decisione finale sarà presa il prossimo 3 maggio durante l'incontro con la direzione nazionale del Partito Democratico (CLICCA QUI ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>In corso l'incontro con il Pd : 11.05 - Il colloquio a Montecitorio è iniziato. La delegazione del Partito Democratico è composta da Maurizio Martina, Graziano Delrio, Matteo Orfini e Andrea Marcucci.#Consultazioni2018: il Presidente @Roberto_Fico incontra in questo momento a Montecitorio la delegazione del @pdnetwork. Al termine dell'incontro le dichiarazioni saranno trasmesse in diretta sul canale satellitare e la WebTv della Camera: https://t.co/3IiizWHydO ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>Alle 11 incontro con il Pd : 25 aprile 2018 - Il Presidente della Camera Roberto Fico ha cominciato oggi il calendario della seconda giornata di incontri per il mandato esplorativo che gli ha conferito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Dopo gli incontri di ieri, alle 11.00 di domani, giovedì 26 aprile, Fico riceverà la delegazione del Partito Democratico e subito dopo, alle 13.00, incontrerà quella del Movimento 5 Stelle. Roberto Fico, stando a quanto ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>Domani il secondo giro di incontri : 25 aprile 2018 - Il Presidente della Camera Roberto Fico ha cominciato oggi il calendario della seconda giornata di incontri per il mandato esplorativo che gli ha conferito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Dopo gli incontri di ieri, alle 11.00 di domani, giovedì 26 aprile, Fico riceverà la delegazione del Partito Democratico e subito dopo, alle 13.00, incontrerà quella del Movimento 5 Stelle. Roberto Fico, stando a quanto ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>In corso l'incontro con il M5S : Ore 18:00 - La delegazione del MoVimento 5 Stelle composta da Luigi Di Maio e i capigruppo di Senato e Camera Danilo Toinelli e Giulia Grillo è arrivata a Montecitorio per incontrare Roberto Fico.Ore 15:41 - Il prossimo appuntamento è per l'incontro del Presidente della Camera Roberto Fico con la delegazione del MoVimento 5 Stelle, i suoi compagni di partito Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Giulia Grillo. l'incontro è fissato per le ore ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>Concluso l'incontro con il Pd. Alle 18 il M5S : Ore 15:41 - Il prossimo appuntamento è per l'incontro del Presidente della Camera Roberto Fico con la delegazione del MoVimento 5 Stelle, i suoi compagni di partito Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Giulia Grillo. l'incontro è fissato per le ore 18.Ore 15:37 - Si è appena concluso l'intervento di Maurizio Martina davanti ai giornalisti, trovate tutte le sue dichiarazioni cliccando sul box qui sotto: ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>In corso l'incontro con il Pd : Martedì 24 aprile, ore 14:28 - Sono appena arrivati i rappresentati del PD che tra pochi minuti incontreranno il Presidente della Camera Roberto Fico. La delegazione del Partito Democratico è composta dal reggente Maurizio Martina, il presidente Matteo Orfini e i capigruppo Andrea Marcucci e Graziano Delrio. mandato esplorativo a Roberto Fico Lunedì 23 aprile, ore 22.10 - Sono stati comunicati gli orari degli incontri del Presidente della ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>Gli incontri di oggi : PD alle 14 : 30 - M5S alle 18 : 22.10 - Sono stati comunicati gli orari degli incontri del Presidente della Camera Roberto Fico con il Pd e il MoVimento 5 Stelle: la terza carica dello Stato domani incontrerà Maurizio Martina e i suoi colleghi di partito alle ore 14:30, poi Luigi Di Maio e i capigruppo pentastellati alle ore 18.18.07 - Il Presidente della Camera Roberto Fico ha appena concluso l'incontro con il Presidente del Consiglio ancora in carica Paolo Gentiloni. Per ...

A Roberto Fico il mandato esplorativo per un Governo M5S-PD : Roma, 23 apr. , askanews, 'Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto il presidente della Camera, Roberto Fico, e gli ha affidato il compito di verificare la possibilità di una ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico per verificare intesa M5s-Pd : Fico: "Partirò dai temi e dal programma". Il presidente della Camera dovrà riferire al capo dello Stato entro giovedì

Governo - Mattarella convoca Roberto Fico al Quirinale : Teleborsa, - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha convocato per le 17.00 di oggi 23 aprile, al Quirinale , il presidente della Camera, Roberto Fico . La nuova settimana di ...

Sergio Mattarella - il piano per dare il mandato a Roberto Fico e fare un Governo M5s-Pd : esclusi Lega e centrodestra : Sergio Mattarella potrebbe affidare già oggi lunedì 23 aprile l'incarico a Roberto Fico : avrà il computo di testare le intenzioni di Pd e Liberi e uguali. Del resto una soluzione per un governo Lega-...

Governo - è ora del mandato esplorativo di Roberto Fico : Roberto Fico in autobus Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è preso una pausa di riflessione lo scorso venerdì 20 aprile, quando la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, è salita al Colle per riferire di non essere riuscita a trovare un’intesa, dichiarando di fatto il fallimento del mandato esplorativo e rilasciando una dichiarazione stringata: “Sono certa che Mattarella saprà individuare il percorso ...