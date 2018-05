Governo | Renzi | Tocca a loro | ma cosa diranno a chi farà la fila per il reddito di

Renzi : "Governo Lega-M5S non piace all'Europa? Gli italiani hanno scelto" : Matteo Renzi, ormai ex segretario del PD, è tornato a parlare tramite il proprio account Facebook. Il governo Lega-Movimento 5 Stelle è ormai alle porte e a quanto pare l’esponente dem è soddisfatto. Nei giorni scorsi, infatti, la stampa ha riportato di una telefonata di Renzi, mai smentita, a Matteo Salvini: “Possibile che non riusciate a convincere Berlusconi per lasciarvi fare il governo?”. Un ritorno anticipato alle urne, infatti, sarebbe ...

Renzi : “Lega-M5s - promesse folli e irrealizzabili. Non daremo la fiducia al Governo” : “Devono rispettare le promesse folli e irrealizzabili che hanno lanciato e rilanciato sui social e nelle piazze: riusciranno a fare una sola aliquota al 15% (flat tax) e dare 1.680€ netti al mese alle famiglie senza lavoro con due figli? Cosa racconteranno a chi farà la fila per il reddito di cittadinanza?”. All’indomani dell’apertura del tavolo Lega–M5s sulle convergenze per un programma di governo, Matteo Renzi su ...

Renzi 'Il Governo Lega-5Stelle Ora mantengano le loro folli promesse' : ROMA - L'opposizione, la ricostruzione del Pd, la responsabilità per la tenuta delle Istituzioni. E soprattutto la sfida al duo Salvini-Di Maio: 'Per Lega e M5S sta arrivando il momento delle verità: ...

Governo - Meli : “Renzi brinda per accordo M5s-Lega? Ovvio - non vedeva l’ora”. Battibecco con Vauro e Becchi : Battibecco a L’Aria che Tira (La7) tra Maria Teresa Meli, giornalista de Il Corriere della Sera, Paolo Becchi, professore ordinario di Filosofia del Diritto all’Università di Genova, e il vignettista Vauro. La firma del Corriere commenta l’accordo di Governo tra Lega e M5S: “Conviene sicuramente a Salvini, soprattutto se le prossime elezioni saranno a breve nel 2019, assieme alle Europee. Se lui fa qualche provvedimento ...

DIETRO LE QUINTE/ Poltrone e nuovo Governo - la lunga manina di Renzi? : Ieri Berlusconi ha ceduto il passo. A convincerlo 4 stretti collaboratori. Nel frattempo, è cominciata la caccia alle Poltrone (anche nel Pd). MARA MALDO(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ La "bomba" di Mattarella riapre i giochi M5s-Lega (a una condizione...), di D. MarchettiSONDAGGI/ governo neutrale bocciato dal 50%, M5s-Lega scendono al 40%, int. a A. Noto

Governo - Scanzi : “No di Salvini a Renzi e no di Di Maio a Berlusconi? Non sono atti di maleducazione - ma di coerenza” : “Salvini dice che c’è ancora uno spiraglio di Governo Lega-M5S? E’ curiosa questa sua affermazione, perché è come se parlasse da solo con se stesso. L’unico che può rispondere a questa domanda è solo Salvini”. sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, che spiega: “Siamo in un momento storico particolare, complicato e surreale, in cui paradossalmente tutto dipende da Salvini. O lui ...

Governo - Renzi : “Di Maio e Salvini? Si amano - ma le famiglie non sono d’accordo. Si facciano vedere da uno bravo” : “Di Maio e Salvini? I due si amano, ma le loro famiglie non sono d’accordo”. E’ la stoccata ironica pronunciata a Dimartedì (La7) dall’ex segretario del Pd, Matteo Renzi, rispettivamente ai leader del M5s e della Lega. E aggiunge: “Il Pd e il centrosinistra dovrà fare campagna elettorale sulla logica della responsabilità contro i campioni mondiali delle promesse. Di Maio e Salvini, in questo senso, sono stati bravissimi. Hanno fatto un sacco di ...

Governo - Renzi : “Fico sull’autobus? Un politico serio non fa queste pagliacciate da qualunquisti 5 Stelle” : “Finché non ci sarà un sistema elettorale e istituzionale diverso, questo Paese non sarà mai governato in modo chiaro. Serve un modello elettorale come quello dei sindaci, come avevamo proposto con l’Italicum”. Così a Dimartedì (La7) il neo-senatore del Pd, Matteo Renzi, che si esprime anche sul suo partito: “Siccome si va in campagna elettorale, il Pd deve smettere di litigare, il che è un’impresa. Stop ai litigi, basta discussioni. ...

Governo - Renzi : “M5s e centrodestra giocano sulla pelle del Paese. Le hanno sparate grosse e non hanno fatto niente” : “Ci vorrebbe grande senso di responsabilità da parte di tutti, specialmente da chi ha vinto le elezioni. C’è qualcuno che sta giocando sulla pelle del Paese: M5s e centrodestra”. Sono le parole del senatore Pd, Matteo Renzi, ospite di Dimartedì (La7). “In questo quadro” – continua – “l’unica certezza è l’atteggiamento molto serio del presidente della Repubblica, che va ringraziato. Ieri mi ha colpito il fatto che, dopo 8 ...

Berlusconi : no appoggio esterno a Governo M5s-Lega - Il Carroccio spera ancora - Di Maio corre verso le elezioni - Renzi lancia Gentiloni se ... : Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un governo espressione del Centrodestra, prima forza politica alle elezioni del 4 marzo, Forza Italia non può accettare nessun veto". Giorgetti: "Mai avuto ...

Governo : Renzi - no Lega-M5S a Mattarella sarebbe schiaffo a istituzioni : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Il presidente della Repubblica è lì, ha la pazienza di Giobbe. Sono due mesi che chiede ‘mi portate uno straccio di Governo? Un Governo lo devo avere per mandarlo a Bruxelles, per eliminare le salvaguardie Iva’. Allora sarebbe buon senso anche per i promessi sposi, Salvini e Di Maio, che si mettessero di buzzo buono e al presidente della Repubblica che chiede uno sforzo non avessero il coraggio ...

Governo : Renzi - allucinante campagna elettorale a Ferragosto : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Io trovo allucinante fare una campagna elettorale a Ferragosto, mi sembra una cosa folle. Si sono visti Di Maio e Salvini per decidere quando si vota, a quello che ricordo io lo decide il presidente della Repubblica…”. Lo dice Matteo Renzi a Di Martedì’. L'articolo Governo: Renzi, allucinante campagna elettorale a Ferragosto sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Renzi - se da me ok a M5S - avrebbero chiamato ambulanza : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Se io fossi andato da Fazio a dire che era il tempo di fare un accordo con i 5 Stelle avrebbero chiamato un’ambulanza. Siamo troppo lontani”. Lo ha detto Matteo Renzi a Di Martedì. “La spallata a Di Maio? -ha aggiunto- non è la ripicca del passato, non sono gli insulti del passato, sono le cose da fare. C’e’ anche un minimo di coerenza e di dignità”. L'articolo Governo: ...

Governo : Renzi - Gentiloni sarà candidato premier Pd : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Tendenzialemente sarà Gentiloni, specie se si voterà presto. Naturalmente non voglio tirare per la giacchetta il presidente Gentiloni”. Lo ha detto Matteo Renzi a Di Martedì quando gli viene chiesto chi sarà il candidato del Pd se si andrà a votare a breve. L'articolo Governo: Renzi, Gentiloni sarà candidato premier Pd sembra essere il primo su Meteo Web.