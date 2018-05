Governo | nuovo incontro Salvini-Di Maio “Chiudere prima possibile” “Convergenza anche

Scuola - le emergenze da risolvere dal nuovo Governo nei primi due mesi : Teleborsa, - Mentre i riflettori sono puntati sulla formazione del nuovo Governo affidato nelle mani di M5S e Lega Nord , il mondo della Scuola continua a chiedere di risolvere alcune questioni irrisolte. Il sindacato della Scuola Anief si fa portavoce delle emergenze da risolvere nel più breve tempo possibile: entro due ...

Cosa chiederà Mattarella al nuovo Governo : La politica estera, l'Europa, i migranti: Il Capo dello Stato concede tempo ai partiti, ma vuole una verifica puntuale del programma e dei ministri scelti

Nuovo Governo : i nomi dei possibili ministri e premier Video : I due nodi principali della trattativa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio [Video] verranno sciolti tra poche ore: i punti del contratto di governo e, soprattutto, i nomi del premier e dei ministri di questo inedito esecutivo giallo-verde. Oggi, 10 maggio, dopo aver disdetto tutti i rispettivi impegni, i due leader si incontrano, ma non è assolutamente detto che tutti i dubbi vengano sciolti entro la serata. Il capo dei pentastellati vorrebbe ...

BORSA E NUOVO Governo/ Così l'alleanza M5s-Lega aiuta la speculazione contro l'Italia : La percezione che si ha dell’Italia sui mercati in questo momento, visto lo scenario politico, non ci favorisce e rischia di essere pericolosa. PAOLO ANNONI spiega perché(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 06:03:00 GMT)PATRIMONIALE?/ Facciamocela prima che ce la imponga l'Europa, di P. AnnoniSPY FINANZA/ La guerra interna agli Usa che crea pericoli al resto del mondo, di M. Bottarelli

A che punto è la trattativa per il nuovo Governo : "Passi avanti significativi", spiegano Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo il nuovo faccia a faccia di questa mattina. I due leader potrebbero tornare a vedersi già domani o nella giornata di sabato. Sicuramente entro domenica dovranno raggiungere la quadra, sia sulla squadra di governo che sul programma: è quella, infatti, la dead line fissata dal Colle. Ma è ancora impasse sul premier e sul ruolo ...

Catalogna : Quim Torra sarà nuovo presidente del Governo regionale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Governo - la trattativa Lega-M5S : «Piena sintonia sul programma - sabato nuovo incontro» : A Montecitorio faccia a faccia fra il leader del Carroccio e quello del Movimento Cinque Stelle: al centro dell'incontro programma e nomi per l'esecutivo. I due hanno chiesto a Mattarella tempo fino a lunedì: «Se non chiudiamo si vota»

Governo : la Costituzione e la nomina - le tappe per il nuovo esecutivo : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Mentre Movimento 5 stelle e Lega proseguono il confronto politico per arrivare alla formazione del nuovo Governo, ci si prepara, prassi e Costituzione alla mano, a mettere in moto le procedure per giungere ad avere un esecutivo nel pieno delle funzioni.In base all’articolo 92 secondo comma della Carta, “il Presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di ...

Euro - Nato - Berlusconi : tutte le retromarce del «nuovo» Di Maio di Governo : Tre le ultime Politiche e il recente “ritorno di fiamma” con la Lega in vista di un Esecutivo giallo-verde il candidato premier e capo politico pentastellato ha consumato diversi dietrofront su temi cardine del M5S ...

Governo : Confindustria Venezia - OK a possibile intesa Lega – M5S - no a nuovo voto : Venezia, 10 mag. (AdnKronos) – “Una possibile intesa di Governo tra Lega e M5S? A prescindere dagli schieramenti, è importante che le forze politiche in campo convergano con responsabilità per costituire un Governo senza ricorrere nuovamente al voto. è quanto mai necessario oggi pensare al bene del Paese e al suo sviluppo, mettendo al centro il lavoro e le dotazioni infrastrutturali. Il sistema produttivo ha bisogno di avere ...

ILVA - SINDACATI BOCCIANO PROPOSTA DI CALENDA/ “Avevamo chiesto garanzie” : dossier passa a nuovo Governo : ILVA, "No" dei SINDACATI a PROPOSTA del governo, Carlo CALENDA: “Fatto di tutto, ci pensi il nuovo esecutivo". Il ministro dello sviluppo economico, passa la palla al nuovo governo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:51:00 GMT)

Ilva : Calenda passa il dossier al nuovo Governo : Teleborsa, - Il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda , passa il dossier Ilva al nuovo governo, dopo aver "messo in campo ogni possibile azione e strumento per salvaguardare l'occupazione, ...

Ilva - "No" dei sindacati a proposta del Governo/ Carlo Calenda : “Fatto di tutto - ci pensi il nuovo esecutivo" : Ilva, "No" dei sindacati a proposta del governo, Carlo Calenda: “Fatto di tutto, ci pensi il nuovo esecutivo". Il ministro dello sviluppo economico, passa la palla al nuovo governo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:14:00 GMT)

Ilva - i sindacati rifiutano la proposta del Governo. Calenda : "Il dossier passa al nuovo esecutivo" : ROMA - La trattativa sull'Ilva è interrotta. Lo dichiarano i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm al termine del tavolo al ministero dello Sviluppo economico. I sindacati dei metalmeccanici hanno ...