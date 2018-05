Governo M5s-Lega | nuovo vertice tra Salvini e Di Maio | resta il nodo premier

Governo M5s-Lega - nuovo incontro tra Salvini e Di Maio : resta il nodo premier : nuovo vertice per Di Maio e Salvini alla Camera, in cui si registrano ampie convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, legge Fornero, migranti e conflitto di interesse. resta però il nodo ...

Governo lega m5s nuove elezioni sondaggi : Se si rivotasse oggi, più di 3 italiani su 4 confermerebbero la scelta effettuata il 4 marzo scorso. Il 15% voterebbe in modo differente; quasi uno su 10 dovrebbe pensarci, ma potrebbe anche decidere di restare a casa. L’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha misurato il peso dei partiti a poco più di 2 mesi dalle elezioni Politiche. Il Movimento 5 Stelle, in crescita, otterrebbe oggi il 34%; la lega , ...

Governo M5s-Lega - il trionfo della demeritocrazia? : Eccoli i nuovi potenti d’Italia. I nuovi padroni. Eppure, vedi i leader di Lega e M5S e non puoi trattenere un pensiero: la storia, l’esperienza e i curricula di questi signori non sembrano affatto più ricchi, anzi, di quelli di milioni di loro coetanei che invece sono senza lavoro. E questi si apprestano a guidare un Paese di 60 milioni di abitanti. A cambiare le nostre vite. Eccola la nuova classe dirigente: gente che pare giunta ...

Casaleggio : “Contratto di Governo Lega-M5s sarà votato in rete dagli iscritti. Certificazione? Ci stiamo lavorando” : Il contratto di governo tra Lega e Movimento 5 stelle, una volta terminato, sarà votato online sulla piattaforma Rousseau. A confermarlo è stato Davide Casaleggio , figlio del cofondatore del M5s e presidente dell’associazione che gestisce la struttura per la partecipazione in rete . E alla domanda se questa volta, a differenza delle altre, ci sarà una certificazione da parte di una società terza del voto, ha detto: “ stiamo lavorando ...

Chi è Massolo - in pole per la premiership del Governo Lega-M5S : Sondato nei giorni scorsi e gradito anche al Quirinale, il presidente di Fincantieri e dell'Istituto di politica internazionale, è una figura che coniugherebbe l'europeismo e il sovranismo. Massolo ...

Lega-M5S - Governo dei contenuti Sicurezza - tassazione e esteri Al centro non ci sono le poltrone : Il primo dato importante è proprio la centralità dei contenuti e dei temi. Non si tratta tanto di cucire un accordo in un contratto tra forze politiche opposte, come è stato detto in molti giornali, ma di selezionare all'interno dei due cartelli elettorali, avallati dal consenso