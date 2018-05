Governo M5s-Lega - nuovo incontro tra Salvini e Di Maio : "Sono per chiudere il prima possibile: più tardi mi vedo con Di Maio". Lo ha annunciato il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando il suo ufficio al gruppo del Senato. Sono ore decisive per la ...

Virginia Raggi batte cassa : "Con il M5s al Governo chiederemo più fondi per la Capitale" : Rifiuti, sicurezza, mobilità: Il sindaco parla dei problemi della metropoli e assicura: "La nostra città soffre, ma troveremo una soluzione"

Governo M5S-Lega - Di Maio : se non riusciamo si vota. Ipotesi Massolo premier : Ferve il lavoro per la nascita del Governo M5S-Lega . Dopo l' intesa sul programma , dai migranti alla flat tax, resta di definire il nodo premiership . In pole c'è il diplomatico Giampiero Massolo , ...

Governo - il M5S e l'ombra insidiosa di Berlusconi : i 10 punti da inserire nel programma per affondare il Cavaliere : C'è preoccupazione nel corpo del M5S per quanto sta accadendo, ed è inutile negarlo. I lavori in corso per la formazione di un Governo con la Lega di Matteo Salvini vengono seguiti da molti militanti ...

Chi è Giampiero Massolo - in pole per la premiership del Governo Lega-M5S : Dopo aver lasciato l'incarico il 29 aprile 2016, il 22 novembre viene eletto presidente dell'Istituto per gli studi di politica internazionale , ISPI, a decorrere dal 1º gennaio 2017.

Renzi : "Governo Lega-M5S non piace all'Europa? Gli italiani hanno scelto" : Matteo Renzi, ormai ex segretario del PD, è tornato a parlare tramite il proprio account Facebook. Il governo Lega-Movimento 5 Stelle è ormai alle porte e a quanto pare l’esponente dem è soddisfatto. Nei giorni scorsi, infatti, la stampa ha riportato di una telefonata di Renzi, mai smentita, a Matteo Salvini: “Possibile che non riusciate a convincere Berlusconi per lasciarvi fare il governo?”. Un ritorno anticipato alle urne, infatti, sarebbe ...

Governo Lega-M5s : il totopremier e il totoministri : Lega e Movimento 5 Stelle al lavoro per la squadra di Governo e per il contratto di Governo, dopo il critico via libera concesso da Silvio Berlusconi alla nascita di un esecutivo giallo-verde: “se sono capaci che facciano” ha fatto sapere il Cav. Ma, ha aggiunto, non contino sulla fiducia di Forza Italia. totopremier e totoministri del Governo Lega-M5s?Intanto, come consuetudine, impazzano il totopremier e totoministri, con Salvini e Di ...

Governo con Lega e M5s : idea Massolo primo ministro : Dal 2017 inoltre Massolo è anche presidente dell'Ispi, Istituto di politica internazionale. Per quanto riguarda gli altri nomi Vincenzo Spadafora , già consigliere politico di Luigi Di Maio e oggi ...

Governo Lega-M5S - continua il totonomi. I possibili ministri : Tre giorni per il futuro Governo giallo-verde. Lega e M5s trattano ma, per il premier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio pensano a un 'nome terzo'. La road map ha tappe fisse: oggi e domani nuovi ...

Renzi : “Lega-M5s - promesse folli e irrealizzabili. Non daremo la fiducia al Governo” : “Devono rispettare le promesse folli e irrealizzabili che hanno lanciato e rilanciato sui social e nelle piazze: riusciranno a fare una sola aliquota al 15% (flat tax) e dare 1.680€ netti al mese alle famiglie senza lavoro con due figli? Cosa racconteranno a chi farà la fila per il reddito di cittadinanza?”. All’indomani dell’apertura del tavolo Lega–M5s sulle convergenze per un programma di governo, Matteo Renzi su ...

Chi è Giampiero Massolo - in pole per la premiership del Governo Lega-M5S : Giampiero Massolo , presidente di Fincantieri e dell'Istituto di politica internazionale, è il nome che si sta imponendo con più insistenza per il ruolo di ministro degli Esteri ma anche di presidente del Consiglio del governo M5S-Lega . Sondato nei giorni scorsi e ...

Governo - M5S-Lega : 'Passi in avanti'. Domenica nomi al Quirinale : ... a questo nome si potrebbero aggiungere da parte di M5s e Lega anche i profili delle personalità scelte per ministeri di 'peso' come Economia, Esteri, welfare, Mise e Interno. Di nomi per la poltrona ...

Travaglio : “Berlusconi fuori da Governo M5s-Lega? Bisogna aspettare nome premier e ministri per capire se è così” : Il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, a Otto e Mezzo (La7) si sofferma sull’accordo di governo tra M5s e Lega e sul via libera di Berlusconi. E puntualizza: “Siamo davanti a un ossimoro. E’ evidente che c’è qualcosa che non ci viene detto. Per quale motivo Berlusconi per due mesi ha sparato a palle incatenate contro un’alleanza tra Salvini e M5s e adesso improvvisamente dà il via libera al governo, lasciando intatto il ...

giampiero massolo premier Governo M5S lega salvini di maio : C’è un diplomatico di 64 anni, nato a Varsavia, già in procinto di diventare ministro con Mario Monti, sul quale Luigi di maio e Matteo salvini potrebbero convergere in queste ore. Potrebbe essere lui, giampiero Massolo, il premier ‘terzo’ che guiderà il governo giallo-verde sostenuto da Movimento Cinque Stelle e lega. Massolo figura già da qualche giorno nelle liste che i giornali hanno pubblicato ...