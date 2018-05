Governo Lega-M5s ultime notizie Di Maio a Meloni “contratto solo con Salvini” | Toti “ok

Sondaggi - M5s e Lega si avvicinano al Governo? Tutt’e due in calo. Risalgono Pd e Forza Italia. Liberi e Uguali sopra al 4 : Basta avvicinarsi a Palazzo Chigi che i Sondaggi cambiano direzione. M5s e Lega, dopo tendenze positive durante tutt’e due i mesi di trattative per formare una maggioranza di governo, per la prima volta segnano entrambi il segno meno, anche se restano di gran lunga le prime due forze politiche nei Sondaggi. Secondo i dati di Emg per #Cartabianca la Lega cala dello 0,3 per cento in una settimana e si abbassa leggermente fino al 23,2, mentre ...

Governo Lega-M5s - per il ministero dell'Economia si fa il nome di Andrea Roventini : Nel totonomi per il Governo giallo-verde, dal premier ai ministri, ci sono già i primi veti incrociati. Magari non espressi esplicitamente, ma 'nei fatti', spiega al Giornale un esponente della nuova ...

Governo Lega-M5S - alla ricerca dell'intesa sul programma economico - : Flat tax, reddito di cittadinanza e pensioni: sono questi i punti principali sui quali Cinque Stelle e Lega stanno cercando un accordo per un programma economico in vista di un nuovo esecutivo

Tempi supplementari per il Governo : a che punto è la trattativa Lega-M5S : Terzo giorno di Tempi supplementari per la formazione di un governo di coalizione tra M5S e Lega. Questo lo stato dell’arte: incontro tra Di Maio e Salvini; annunciati anche oggi passi avanti sul programma, ma Davide Casaleggio fa sapere che comunque verrà sottoposto a referendum tra gli iscritti alla piattaforma Rousseau; si indebolisce l’idea di Giampiero Massolo come Presidente del Consiglio. Domani nuovo incontro tra i ...

Governo Lega-M5s - Silvio Berlusconi : 'No - non mi sento tradito da Matteo Salvini' : Silvio Berlusconi non si sente tradito dal segretario della Lega Matteo Salvini. Il leader di Forza Italia, presente a Amart, mostra mercato dell'antiquariato al Museo della Permanente a Milano, ...

Governo - De Luca : “M5s e Lega? Responsabili imbarbarimento della politica. Assistito a 2 mesi di sceneggiata” : “Governo M5s-Lega? Abbiamo Assistito ad una sorta di sceneggiata che poteva essere conclusa già due mesi e mezzo fa”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commenta l’accordo tra 5 Stelle e Lega, nel corso del suo appuntamento settimanale su Lira Tv. E aggiunge: “Credo che ora siamo tutti più rasserenati e contenti. Qualcuno si è persino commosso per questo evento. Attendiamo con grande serenità che ...

Nuovo Governo - Forza Italia avverte la Lega 'Chiarisca che il centrodestra non si spacca' : ROMA - Mentre il dialogo tra Lega e Movimento Cinque Stelle fa passi avanti, ci si interroga sull'atteggiamento che Forza Italia assumerà nei confronti del Nuovo governo. Silvio Berlusconi è ...

Governo : Gallotto (Reti) - M5S-Lega? prova più difficile sarà gestione potere : Milano, 11 mag. (AdnKronos) – Nelle more della trattativa in corso tra Matteo Salvini e Luigi di Maio per dare vita a un Governo a insegna Lega – M5S, che si basi su un “contratto” con punti programmatici che vedano la convergenza delle forze politiche in campo, risulta ogni ora più chiaro che la complicazione vera sarà dare poi corso alla istituzionalizzazione di queste forze. E alla loro capacità effettiva di gestire. ...

Governo M5S-Lega - domani nuovo incontro a Milano. Resta il nodo premier : 15:55 - Di Maio e Salvini domani di nuovo faccia a faccia, a Milano, per arrivare il prima possibile alla firma del contratto di Governo che dovrà poi essere ratificato sulla piattaforma Rousseau dagli iscritti al MoVimento. M5s e Lega puntano a chiudere la partita entro la fine della prossima settimana. Il capo politico dei 5 Stelle ai giornalisti ha detto: "Stiamo trovando altre convergenze, l'incontro è stato positivo" e quello di domani ...

sondaggi Governo m5s lega berlusconi mattarella : L’attualità politica subisce un’accelerazione improvvisa, dopo oltre due mesi di non-notizie e di giri di consultazioni finiti in un nulla di fatto insieme alle trattative tra i partiti allo scopo di formare un governo. La notizia dell’accordo tra Movimento 5 Stelle e lega dopo il “passo di lato” di Forza Italia annunciato da berlusconi è ancora troppo fresca per avere ripercussioni sui sondaggi, ...

Governo Lega-M5s - domani vertice Salvini-Di Maio/ Ultime notizie - 5Stelle “no rischi Ue” - resta nodo premier : Governo MS5-Lega, Ultime notizie, sorpresa Di Maio: “Berlusconi senza colpe, Salvini ha fatto peggio”. Sintonia nel secondo vertice su flat tax e conflitto d'interessi: domani terzo vertice(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 16:52:00 GMT)

Governo M5s-Lega - un Berlusconi per tutti : Il gioco dell’oca è finito e i due alleati naturali si sono uniti nel sacro vincolo di un matrimonio che garantisca poltrone a tutti e qualche provvedimento che non scontenti troppo la base. Il Reddito di inclusione (marcato Pd) diventerà reddito di cittadinanza e l’anticipo pensionistico (sempre marcato Pd) si chiamerà ora “abolizione riforma Fornero”. In fin dei conti, basta un poco di zucchero e la pillola va giù e i nostri prodi non avranno ...