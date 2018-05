Governo Lega-M5S | premier né giallo né verde E meno di 20 ministri

L’agenda di Governo M5S-Lega : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Reddito di cittadinanza, flat tax, minibot e superamento della Legge Fornero. Sono questi alcuni dei temi al centro del ‘Contratto di governo’ M5S-Lega, alle prese con le complicate trattative per la formazione del nuovo esecutivo giallo-verde dopo il via libera di Silvio Berlusconi. Un confronto complesso che dovrebbe concludersi domenica prossima, quando il leader dei pentastellati Luigi di Maio ed ...

[Il retroscena] I sette ostacoli per il Governo Lega-Cinque Stelle. Il giallo del conflitto d'interessi e un ambasciatore premier : ... il potere di nomina insieme con il presidente del consiglio, : Interni, Esteri, Economia, Difesa. Ieri il Capo dello Stato, ospite a Firenze all'università Europea per lo "State of the Union" ha ...

Governo M5S-Lega - le garanzie che vuole il Colle. Mattarella : «Sovranismo inattuabile» : Mattarella non si limiterà a fare il notaio: l’interlocuzione sarà serrata: l’art. 92 della Costituzione dà un ruolo al Colle sui ministri; l’art. 117 vincola il legislatore agli obblighi europei e internazionali e poi c’è l’art. 81 sul pareggio di bilancio. Mattarella: sì all’Europa unita, no al sovranismo seducente....

sondaggi Governo m5s lega berlusconi mattarella : L’attualità politica subisce un’accelerazione improvvisa, dopo oltre due mesi di non-notizie e di giri di consultazioni finiti in un nulla di fatto insieme alle trattative tra i partiti allo scopo di formare un governo. La notizia dell’accordo tra Movimento 5 Stelle e lega dopo il “passo di lato” di Forza Italia annunciato da berlusconi è ancora troppo fresca per avere ripercussioni sui sondaggi, ...

BORSA E NUOVO Governo/ Così l'alleanza M5s-Lega aiuta la speculazione contro l'Italia : La percezione che si ha dell'Italia sui mercati in questo momento, visto lo scenario politico, non ci favorisce e rischia di essere pericolosa. PAOLO ANNONI spiega perché

Governo Lega-M5s : piena sintonia sul programma - il premier sarà terzo : ... si parla di una personalità di alto rango, non parlamentare, e, preferibilmente non tecnica, anche se su quest'ultimo punto di dipenderà anche dal livello di esperienza politica di una eventuale ...

Governo - Bonafede : 'Premier sarà terzo - né di M5s né della Lega' : "sarà un premier terzo, né della Lega né di M5s". Lo ha detto Alfonso Bonafede, deputato 5 Stelle, che ha partecipato al tavolo programmatico con il Carroccio alla Camera. Alla domanda se Matteo ...

Governo M5S-Lega - Di Maio e Salvini : “Passi avanti”. Verso un nome terzo per il premier : «Passi avanti significativi», spiegano Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo il nuovo faccia a faccia di questa mattina. I due leader potrebbero tornare a vedersi già domani o nella giornata di sabato. Sicuramente entro domenica dovranno raggiungere la quadra, sia sulla squadra di Governo che sul programma: è quella, infatti, la dead line fissata dal...

Governo - M5s-Lega : c'è base contratto - piena sintonia sul metodo : "Con l'incontro di oggi sono state gettate le basi per scrivere un contratto di Governo tra M5s e Lega contenente i punti programmatici da realizzare per il Paese. Si è trattato di un incontro molto ...

