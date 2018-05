Governo giallo verde | il nuovo si può logorare ma il vecchio può resuscitare

Governo giallo-verde : il più anti sistema possibile Video : Alla fine l'accordo politico [Video] c'è, e sta maturando col passare delle ore. L'unione che ne verra' fuori è la più logica: una maggioranza composta dal M5S e dalla Lega, con la benevolenza di Forza Italia. Le forze politiche premiate dal voto del 4 marzo andranno a comporre una coalizione che portera' l'Italia ad avere il Governo più anti sistema di tutta Europa. Questo apre molte incognite sia a livello interno che internazionale; il ...

Governo Lega-M5S - premier né giallo né verde. E meno di 20 ministri : Toto-nomi: 5 del Carroccio e 5 pentastellati, 13 i dicasteri-chiave Sintonia su migranti, reddito di cittadinanza e legge Fornero Base grillina in rivolta. "Salvini il Dudù di Berlusconi"

Il destino dell'Ilva è definitivamente in mano al Governo giallo-verde : La vertenza Ilva passa al prossimo governo. Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda , ha fatto in extremis il tentativo per far sottoscrivere ad Am InvestCo e sindacati un accordo ma l'...

[Il retroscena] I sette ostacoli per il Governo Lega-Cinque Stelle. Il giallo del conflitto d'interessi e un ambasciatore premier : ... il potere di nomina insieme con il presidente del consiglio, : Interni, Esteri, Economia, Difesa. Ieri il Capo dello Stato, ospite a Firenze all'università Europea per lo "State of the Union" ha ...

Governo giallo-verde : il più anti sistema possibile : Alla fine l'accordo politico c'è, e sta maturando col passare delle ore. L'unione che ne verrà fuori è la più logica: una maggioranza composta dal M5S e dalla Lega, con la "benevolenza" di Forza Italia. Le forze politiche premiate dal voto del 4 marzo andranno a comporre una coalizione che porterà l'Italia ad avere il Governo più anti sistema di tutta Europa. Questo apre molte incognite sia a livello interno che internazionale; il Quirinale lo ...

I numeri del Governo giallo-verde : Fumata , quasi, bianca per il nuovo governo. Dopo che l'ex premier Silvio Berlusconi ha tolto il veto alla possibilità di un esecutivo Lega-M5S - sottolineando però che non voterà la fiducia, ...

Prove di intesa tra Di Maio e Salvini : chieste 24 ore a Mattarella per formare un Governo "giallo-verde" : Possibile una svolta per il governo. Salvini e Di Maio chiedono 24 ore di tempo a Mattarella per vedere se riusciranno a trovare una intesa, forse su un premer "terzo". Berlusconi deve decidere che ti po di posizione prendere in caso di accordo

Giancarlo Giorgetti premier del Governo gialloverde con l’astensione di Fi e Fdi : Alla fine il matrimonio gialloverde si farà. Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno deciso di unire Lega e M5S in un’alleanza

Governo giallo-rosso. "Nel ricco Nord c'è aria di rivolta" : Economisti e imprenditori: un nuovo vento secessionista Governo, gli orari delle consultazioni IL PUNTO - Su Pd-M5S l'incongnita Renzi - di P. DE ROBERTIS Di Maio molla Salvini: non vuole governare - ...

Di Maio benedice il Governo giallorosso con il Pd : “Salvini si è condannato all’irrilevanza” sentenzia Luigi Di Maio dopo l’incontro con il presidente della Camera, Roberto Fico. Dal leader grillino

Il Pd appoggia il M5S : verso un Governo giallorosso : Il Partito Democratico è disponibile alla nascita di un Governo giallorosso “se gli M5s confermano la fine di qualsiasi tentativo

Sondaggio Ixé per HuffPost : il Governo giallo-verde non convince gli elettori di Lega e M5S : Alla luce dei risultati elettorali dello scorso 4 marzo, gli italiani investono i due principali 'vincitori' della responsabilità di governare il Paese: quasi la metà (47%) indica il M5S ed il 40% la Lega. Tuttavia una maggioranza che vede queste due forze in coalizione, con l'eventuale apporto di altri partiti a supporto, non appare così popolare ed è auspicata solo dal 23% degli elettori.Inoltre, tra quanti hanno ...

Governo - Di Maio apre poi chiude lo spiraglio. Esecutivo giallo-verde al capolinea : I grillini accettano solo l'appoggio esterno di FI. Salta l'intesa Di Maio: "Governo con l'appoggio esterno di Fi". Salvini: "Scendo in campo io IL PUNTO / I paletti di Mattarella - di P. F. DE ...