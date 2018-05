Governo | Duci Federagenti | serve nuova governance del mare

Giovanni Toti : «La fiducia Governo Salvini-Di Maio? Forza Italia decide lunedì» : Il governatore della Liguria: «Un governo a guida leghista sarebbe qualcosa di diverso da un governo a guida grillina. Vedremo le priorità e i programmi e le figure scelte». L’ambasciatore Massolo premier? «È certamente di alto profilo di civil servant di esperienza consolidata»

Governo - dalle liste dei ministri alla fiducia : le prossime tappe - : Verso il nuovo esecutivo, il giuramento già all'inizio della prossima settimana. Si cercano convergenze su programmi e nome del premier: Salvini punta all'Interno, Di Maio agli Esteri

Renzi : “Lega-M5s - promesse folli e irrealizzabili. Non daremo la fiducia al Governo” : “Devono rispettare le promesse folli e irrealizzabili che hanno lanciato e rilanciato sui social e nelle piazze: riusciranno a fare una sola aliquota al 15% (flat tax) e dare 1.680€ netti al mese alle famiglie senza lavoro con due figli? Cosa racconteranno a chi farà la fila per il reddito di cittadinanza?”. All’indomani dell’apertura del tavolo Lega–M5s sulle convergenze per un programma di governo, Matteo Renzi su ...

Governo M5s-Lega - Berlusconi leva il veto «Ma niente fiducia». Il grazie di Salvini : Il leader di Forza Italia scioglie la riserva e lascia a Salvini la possibilità di tentare l’avvio di un esecutivo con Di Maio. «Se fallirà nessuno potrà attribuirne a noi la responsabilità» -- Silvio Berlusconi alla fine ha ceduto: ha annunciato che Forza Italia non porrà alcun vento all’eventuale nascita di un Governo tra Lega e M5S. Ma a questo esecutivo non voterà la fiducia. Di conseguenza, se l’intesa tra Salvini e Di Maio non andasse ...

Berlusconi : "Nessun veto a un Governo Lega-M5s ma non voteremo la fiducia" : governo, svolta con l'annuncio del leader di Forza Italia: non voteremo la fiducia ma valuteremo i provvedimenti di volta in volta. Salvini ringrazia: "Resta unità centrodestra, o chiudiamo in fretta o si vota". Di Maio: "Ci incontreremo, nessuna lite sul nome del premier"

