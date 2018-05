Governo | direttore generale Bce | “Mercati potrebbero risvegliare italiani a conseguenze

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 maggio 2018) “Temo che glinon siano consapevoli di dove si stanno dirigendo con il nuovo, se si forma. I mercati finanziaririsvegliarli alle. Ho paura che possa essere spiacevole“. Parole che pesano come macigni, quelle deldella Bce per le operazioni di mercato, Francesco Papadia, riportate dal Corriere della Sera in edicola venerdì 11 maggio a proposito delle paure comunitarie sulla tenuta del debito italiano sotto il braccio del nuovo esecutivo. E le dichiarazioni tanto programmatiche quanto generiche del leader pentastellato Luigi Di Maio su deficit e flat tax non bastano certo a cancellarle. Secondo il Corsera, poi, Papadia non è una voce isolata e sarebbero in molti a chiedersi se anche a Roma si arriverà al “momento Syriza”, come ad Atene nell’estate 2015, e cosa deve accadere perché accada che, ...