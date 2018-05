Governo Di Maio-Salvini | maggioranza al Senato in bilico come sempre E di “Responsabili”

Flat tax - pensioni e migranti : ecco i temi su cui nascerà il Governo Salvini-Di Maio : Tavoli tecnici al lavoro per definire una tassa a doppia aliquota: al 15% fino a 80mila euro, sopra al 20 per cento e quattro scaglioni con le deduzioni. Forti convergenze anche sul superamento della Legge Fornero e sul reddito di cittadinanza. Più delicato il confronto su giustizia e conflitto di interessi...

Governo - Salvini agli Interni e Di Maio agli Esteri : passi avanti e incognita premier : La presenza di Luigi Di Maio e Matteo Salvini in un ministero "di peso" non la mette in dubbio più nessuno,

Trattative Governo : Di Maio-Salvini - si va verso il premier terzo? [LIVE] Video : Trattative e governo: Di Maio e Salvini lavorano per trovare l'accordo Dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi e di Forza Italia, Matteo Salvini e Luigi Di Maio stanno provando a far partire un governo targato Lega-M5S [Video]. Nella giornata di ieri è andato in scena l'ennesimo incontro tra il leader grillino e quello leghista, nel corso del quale è arrivato il via libera a sedersi intorno ad un tavolo per provare a stilare un programma ...

Trattative Governo : Di Maio-Salvini - si va verso il premier terzo? [LIVE] : Dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi e di Forza Italia, Matteo Salvini e Luigi Di Maio stanno provando a far partire un governo targato Lega-M5S. Nella giornata di ieri è andato in scena l'ennesimo incontro tra il leader grillino e quello leghista, nel corso del quale è arrivato il via libera a sedersi intorno ad un tavolo per provare a stilare un programma elettorale concordato. Torna dunque il tema del famoso 'contratto alla tedesca', ...

Toto-Governo - duello tra Di Maio e Salvini : come premier «terzo» spunta Massolo : Pressing del M5S, ma il leader leghista vuole restare fuori. L’ambasciatore già capo dei Servizi segreti piace molto al Carroccio per guidare l’esecutivo. Calderoli potrebbe guidare le Riforme, mentre l’anti-euro Borghi l’Economia

Governo M5S-Lega - Di Maio e Salvini : “Passi avanti”. Verso un nome terzo per il premier : «Passi avanti significativi», spiegano Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo il nuovo faccia a faccia di questa mattina. I due leader potrebbero tornare a vedersi già domani o nella giornata di sabato. Sicuramente entro domenica dovranno raggiungere la quadra, sia sulla squadra di Governo che sul programma: è quella, infatti, la dead line fissata dal...

Governo M5S-Lega - Di Maio e Salvini ministri<br>Premier terzo di "alto profilo" : 19:00 - Lega e Movimento 5 Stelle lavorano ad oltranza per la composizione del contratto di Governo, poi passeranno ai nomi che entro lunedì comporranno la squadra di Governo. I tecnici hanno oggi definito alcuni temi del programma: "Ci saranno flat tax, reddito di cittadinanza, legge Fornero e migranti", fanno sapere dal Carroccio. "Sul tavolo anche conflitto di interessi e giustizia", precisano i pentastellati.17:01 - Sul canale YouTube del ...

Governo - incontro Salvini-Di Maio : «Sintonia su conflitto interessi - flat tax e reddito cittadinanza» : A Montecitorio faccia a faccia fra il leader del Carroccio e quello del Movimento Cinque Stelle: al centro dell'incontro programma e nomi per l'esecutivo. I due hanno chiesto a Mattarella tempo fino a lunedì: «Se non chiudiamo si vota»

M5S-Lega - vertice per il contratto di Governo. Di Maio e Salvini saranno ministri : L’opzione premier tecnico resta dibattuta perché sia Lega che M5S preferiscono una figura politica, ma si fa strada l’ipotesi di un presidente del Consiglio “terzo”. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera: «Significativi passi avanti su composizione e premier». I due partiti chiedono a Mattarella tempo fino a lunedì. Nel pomeriggio riunione tecnici Lega-Cinque Stelle. Meloni:?sostegno Fdi dipende dal nome del premier...

Trattativa M5S-Lega - Di Maio e Salvini nel Governo. Ancora fumata nera sul premier : I toni sono concilianti ma la questione politica di fondo resta: il nodo principale resta quello del nome da indicare come premier. L'ipotesi Giorgetti - che si era fatta strada negli scorsi giorni - ...

Le 10 leggi che Di Maio dovrà inserire nel contratto di Governo per dimostrare di non aver pagato la "resa" di Silvio : È corposa la lista di leggi che Luigi Di Maio dovrà inserire nel contratto da stipulare con Matteo Salvini per dimostrare che l'accusa più pesante piombata sul via libera arrivato da Arcore è infondata. Il sospetto strisciante, dopo più di due mesi di trattative infruttuose tra M5S e Lega, è di aver "ceduto" indirettamente a Silvio Berlusconi per ottenere una "astensione benevola" al nascituro "governo ...