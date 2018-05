Governo | Di Maio | populista? Dimostrerà che le cose si possono fare

Governo M5s-Lega - nuovo vertice tra Salvini e Di Maio : resta il nodo premier : Secondo vertice tra Di Maio e Salvini alla Camera, in cui si registrano ampie convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, legge Fornero, migranti e conflitto di interesse. resta però il nodo ...

Governo - secondo incontro Salvini-Di Maio. “Chiudere prima possibile”. “Convergenza su flat tax e conflitto d’interessi” : secondo incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per “chiudere il prima possibile“. Dopo il primo tavolo tecnico di ieri pomeriggio, da una parte i parlamentari di Lega e M5s sono al lavoro per preparare la bozza di contratto di Governo, dall’altra i leader si sono visti una seconda volta per continuare a parlare dei nomi. E soprattutto della figura idonea per fare il presidente del Consiglio. La preoccupazione dei 5 stelle ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini. Casaleggio : contratto sarà votato online. 5s : premier non Massolo : Salvini: "Due o tre giorni per chiudere o si vota". Di Maio: "Raggiunto un grande obiettivo. Ora diamo il prima possibile un Governo agli italiani". Casaleggio: il contratto votato online su Rousseau. Meloni: sostegno Fdi dipende da chi fa il premier. Carfagna (FI): "Voteremo no o astensione, dipende da chi c'è"

Governo - Cirinnà : “M5s-Lega? Il più a destra d’Europa : preoccupante”. E su ipotesi Di Maio agli Esteri invoca Dio : “Governo M5S-Lega? La mia preoccupazione è immensa. Nessuno più di me può dire che la vera collocazione del M5S è a destra. Lo dico da oltre due anni, cioè da quando i 5 Stelle hanno tradito il patto sulle unioni civili. Stiamo andando verso un Governo con due forze politiche che hanno combattuto e contrastato quella legge.”. Sono le parole della senatrice del Pd, Monica Cirinnà, nel corso della trasmissione Ecg Regione, su Radio ...

Casaleggio : «Il contratto di Governo con Lega sarà votato on line». Salvini da Di Maio : «Ora chiudiamo intesa» : Il figlio del fondatore M5S: «Voto degli iscritti sarà vincolante all’accordo». Il leader leghista: vicini ad un accordo. Renzi: da loro promesse folli, ora le realizzino

Giovanni Toti : «La fiducia Governo Salvini-Di Maio? Forza Italia decide lunedì» : Il governatore della Liguria: «Un governo a guida leghista sarebbe qualcosa di diverso da un governo a guida grillina. Vedremo le priorità e i programmi e le figure scelte». L’ambasciatore Massolo premier? «È certamente di alto profilo di civil servant di esperienza consolidata»

Salvini : «Vedo Di Maio - spero di chiudere intesa per Governo». Renzi : «Promesse folli - ora le realizzino» : Il leader della Lega annuncia un vertice decisivo con il M5S. L’ex leader del Pd attacca l’intesa: «Una sola aliquota al 15% (flat tax) e 1.680 netti al mese alle famiglie senza lavoro? Tra promettere sui social e nelle piazze e governare cambia tutto»

Toto-Governo - duello tra Di Maio e Salvini : come premier «terzo» spunta Massolo : Pressing del M5S, ma il leader leghista vuole restare fuori. L’ambasciatore già capo dei Servizi segreti piace molto al Carroccio per guidare l’esecutivo. Calderoli potrebbe guidare le Riforme, mentre l’anti-euro Borghi l’Economia

