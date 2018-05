Governo | De Luca | “M5s e Lega? Responsabili imbarbarimento della politica Assistito a 2

Governo M5S-Lega - Erri De Luca al Fatto.it : “Curioso di vedere se sui migranti riescono a fare peggio dei governi passati” : “Io per l’incitazione alla solidarietà, se questo è un reato, allora io incito a questo reato”. Con queste parole, lo scrittore Erri De Luca ha commentato al Salone del Libro di Torino le recenti inchieste giudiziarie nei confronti dei solidali italiani e francesi che hanno aiutato i migranti lungo le Alpi. E su un possibile accordo M5S-Lega De Luca conclude: “Sono curioso di vedere se riescono a fare peggio di quello che ha fatto il Governo ...

De Luca : 'Il Governo Lega-M5s? Facciano - poi saranno giudicati' : 'Il governo Lega-M5s? Non mi scandalizza, lo Facciano il governo, io non guardo con astio a questa cosa. Democrazia vuol dire anche che i cittadini devono sempre verificare sulla propria pelle quello ...

Il Deputato regionale Cateno De Luca ostruzionismo al Governo : Di fronte a proposte di buon senso, mi sembra si risponda con la vecchia politica delle beghe di partito.'

Governo - De Luca : “Sì a dialogo Pd-M5s - ma no a leader politici premier. I 5 Stelle ammettano nostra onorabilità” : “Governo Pd-M5s? Non ho la sensazione che stiamo alla vigilia di un matrimonio di questo tipo, ma sono favorevole a un dialogo Pd-M5s. Credo che non ci debbano essere posizioni di chiusura pregiudiziale, ma non possiamo prendere in giro gli italiani. Ci vuole una operazione verità”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv. “Ci deve essere un ...

Governo - De Luca : “Alleanza con M5S? Chiariscano se siamo delinquenti”. E ipotizza “appoggio esterno” : “Il lavoro del Presidente della Repubblica va guardato con grande rispetto, sta lavorando per passi successivi per chiarire le possibili alleanze in tutte le direzioni. Si ragionerà seriamente quando verrà dato a qualcuno l’incarico per formare un Governo. A quel punto io credo che sia ragionevole discutere nel merito con tutti, anche con il M5S. Però va fatta un’operazione verità: un conto è parlare “a capocchia”, ...

Luigi Di Maio - i grillini disperati sono pronti a trattare anche con Luca Lotti per un Governo col Pd : Non basterà neanche l'incarico esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico per impedire a Luigi Di Maio di tenere aperta la doppia trattativa sul governo, sia con il centrodestra che con il ...

Luigi Di Maio - i grillini disperati sono pronti a trattare anche con Luca Lotti per un Governo col Pd : Non basterà neanche l'incarico esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico per impedire a Luigi Di Maio di tenere aperta la doppia trattativa sul governo, sia con il centrodestra che con il ...

Sicilia : De Luca - Governo fugge dibattito su finanziaria : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - "Il governo e l’assessore Armao cercano letteralmente di fuggire dal confronto e dal dibattito parlamentare (sulla finanziaria ndr). Un comportamento inaccettabile che rischia di mortificare il parlamento e le prerogative dei deputati. Per questo ho chiesto la convocaz

Sicilia : De Luca - Governo ritiri accorpamento Irfis-Crias-Ircac : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "La proposta di accorpamento di fatto di Crias, Ircac e Irfis con la sostanziale abolizione del sistema del credito agevolato per artigiani e cooperative è proprio quel sistema pasticcione di intervenire che non vorremmo più vedere. Per questo chiedo a Musumeci, il cui

Sicilia : De Luca - Governo ritiri Defr e ammetta di non essere in grado : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - "Senza polemica ma credo utile che il governo ritiri questo documento e lo sintetizzi con una frase di due righe: 'Non siamo in grado di declinare gli interventi strutturali di cui c’è bisogno'". Lo ha detto il deputato di Sicilia Vera Cateno De Luca intervenendo all'A

SONDAGGI POLITICI - NUOVO Governo/ Presidenti Regioni : Zaia e Bonaccini top - De Luca-Emiliano nel ‘baratro’ : SONDAGGI POLITICI elettorali verso il NUOVO GOVERNO. voti "corretti" post-Elezioni, Centrodestra perde terreno, M5s mantiene il successo elettorale. Ultime notizie e scenari(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:04:00 GMT)

Governo - i due nomi di Sergio Mattarella per Palazzo Chigi : Luca Zaia e Carlo Cottarelli : Un mese, un mese e mezzo di tempo. Tanto il presidente Sergio Mattarella concederà ai partiti per dialogare e cercare un'intesa su una possibile piattaforma di Governo. Poi, se non ci saranno ...