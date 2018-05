Governo | Davide Casaleggio | ' ' Il contratto M5s-Lega sarà votato online' '

Davide Casaleggio - piattaforma Rousseau/ Movimento 5 Stelle : "Contratto di Governo sarà votato online" : Davide Casaleggio , piattaforma Rousseau : presentata la funzione Scudo di rete, è arrivata la conferma che il contratto di Governo M5s-Lega sarà votato online(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 13:15:00 GMT)

Davide Casaleggio - la doppia profezia : Elisabetta Casellati presidente e Governo centrodestra- M5s : Come finirà la partita per il prossimo governo , dopo il primo giro di consultazioni al Quirinale da Sergio Mattarella , resta un discreto mistero. Due le opzioni sul tavolo: governo M5s-Lega oppure i ...

Davide Casaleggio : «Nuovo Governo - si rispetti la volontà popolare. Non temiamo il voto» : «Sum nasce per ricordare mio padre e si fonda sull'impegno dei volontari dell'Associazione Gianroberto Casaleggio, che non hanno nulla a che fare con la politica. Lo scopo di Sum è offrire spunti di ...