Governo | dalle liste dei ministri alla fiducia | le prossime tappe

Governo - Salvini pronto al preincarico : il piano dalle pensioni alla flat tax Video : #pensioni, fisco, sostegno al reddito, contrasto all'immigrazione irregolare tra i temi in primo piano nel confronto politico verso la formazione del nuovo Governo. Il presidente della Repubblica ha convocato un nuovo giro di consultazioni [Video] per discutere con i leader delle forze politiche della costituzione del nuovo esecutivo. Sergio Mattarella ricevere le delegazioni al Quirinale lunedì prossimo, le consultazioni si chiuderanno in un ...

Governo - lunedì consultazioni dalle 10 con M5S - centrodestra - Pd : Roma, 3 mag. , askanews, Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riprenderà lunedì 7 maggio le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Si comincia alle 10 con il Movimento 5 ...

Dalle famiglie al fisco - ecco i 10 punti del contratto di Governo proposto dal M5s a Lega o Pd : Ventotto pagine di documento. Focus sulle convergenze: non c’è traccia di Flat Tax e reddito di cittadinanza. Non si parla di Legge Fornero o di vaccini ma si conferma l’impegno europeista dell'Italia...

Mattarella : “Nessun progresso dalle consultazioni. Serve con urgenza Governo con pieni poteri” : «Dall’andamento delle consultazioni di questi giorni emerge con evidenza che il confronto tra i partiti politici per dar vita in Parlamento a una maggioranza che sostenga un governo non ha fatto progressi». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Attenderò alcuni giorni per decidere come procedere per uscire dallo stallo» ha ...

M5S-centrodestra - dalle presidenze al Governo. Cosa accade adesso : È Di Maio dei M5S a essersi piegato a Berlusconi e Salvini o magari il contrario? Le elezioni dei presidenti delle Camere hanno riacceso il dibattito politico, mostrando per la prima volta un volto inedito dei 5 Stelle. Secondo i più acerrimi detrattori, il partito grillino si sarebbe conformato alle pratiche che tanto ha contrastato negli anni scorsi, cedendo alla logica spartitoria e agli accordi “di caminetto”. Secondo altri osservatori, non ...

DIETRO LE QUINTE/ Dalle Camere al Governo - scacco di M5s a Salvini & co. : Nella partita per Camera e Senato, a 5 giorni dalla prima riunione, prevalgono ancora i tatticismi. Di Maio vuole solo incensurati, tagliando così fuori Calderoli e Romani. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ L'ombra del governo di scopo spacca Pd e Forza Italia, di M. MaldoDIETRO LE QUINTE/ Camera & Senato, l'arma Bonino nelle mani di Mattarella, di N. Berti

Cosa prevede la riforma del carcere approvata dal Governo - dalle misure alternative a Skype : Via libera del Consiglio dei ministri al decreto di riforma dell'ordinamento penitenziario. Lo ha annunciato venerdì 16 il Guardasigilli Andrea Orlando. Ma Cosa prevede questa riforma? Rafforzare le misure alternative al carcere, ponendo al centro il percorso riabilitativo del detenuto - tranne per chi si è macchiato di delitti di mafia e terrorismo - con il vaglio, caso per caso, della magistratura di sorveglianza, con ...

Quando avremo un nuovo Governo? Dalle consultazioni all'insediamento - tutte le tappe : Bisognerà attendere il 23 marzo per la prima seduta delle nuove Camere, Quando con l'elezione dei rispettivi presidenti di Camera e Senato si capiranno gli equilibri tra le varie forze...